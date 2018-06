Milan-Montolivo | prove di addio Napoli | Leno è più vicino

Montolivo - chiusura in 'rosso'. Ma vuole continuare nel Milan : Come scrive la Gazzetta dello Sport il rosso comminatogli dal signor Guida contro l'Atalanta potrebbe essere la sintesi di un malessere generale che ha colpito Montolivo già all'inizio di questa ...

Moviola - Atalanta-Milan : ok i rossi a Toloi e Montolivo. Al Bologna manca un rigore : Atalanta-Milan 1-1 Guida di Torre Annunziata Gara difficilissima sia per le condizione del campo, sia per la posta in palio. Guida la doma bene mostrando a ripetizione il cartellino: 11 gialli e due ...

Probabili formazioni/ Bologna Milan : Montolivo per Biglia - diretta tv e notizie live (Serie A 35^ giornata) : Probabili formazioni Bologna Milan: diretta tv, orario e le ultime notizie sugli 11 attesi al Dall'Ara per la Serie A. Tanti gli assenti annunciati, sia per Donadoni che per Gattuso.(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 15:20:00 GMT)

Milan-Inter - probabili formazioni e ultimissime : riecco Montolivo. Cutrone e Rafinha dal 1' : Milan-Inter, probabili formazioni E ultimissime- Tutto pronto per il calcio d’inizio del derby di Milano. San Siro sold out nonostante l’insolito orario del match. Si partirà alle 18.30. Rossoneri in campo con il 4-3-3, con Calabria titolare sulla corsia di destra. Gattuso, considerata la squalifica di Biglia, si affiderà a Montolivo come play maker di […] L'articolo Milan-Inter, probabili formazioni e ultimissime: riecco ...

Milan-Inter - formazione rossonera : nel derby chance per Kalinic e Montolivo : Kalinic possibile titolare a San Siro nel recupero del match di campionato. Montolivo sostituisce lo squalificato Biglia