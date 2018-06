Milan | gli incontri ' segreti' di mister Li tra rifinanziamento e un nuovo socio

Milano : anziana trovata senza vita nel Naviglio : Milano, 4 giu. (AdnKronos) - Il corpo di una donna di 90 anni è stato trovato senza vita nelle acque del Naviglio a Milano, in Ripa di Porta Ticinese all'altezza di via Casale. A dare l'allarme al 118 sono stati alcuni passanti con una telefonata che è arrivata alla centrale alle 7.40 circa. Sul pos

Borsa - bancari girano in negativo insieme agli indici Milanesi : Si deteriora il sentiment degli investitori sulle banche quotate a Piazza Affari . Dopo un avvio complessivamente positivo il comparto ha intrapreso la via delle vendite , contribuendo a portare i ...

Snow Patrol in Italia nel 2019 - un unico concerto a Milano : info e biglietti in prevendita : Snow Patrol in Italia nel 2019, per un unico evento in programma al Fabrique di Milano a febbraio del prossimo anno. Sono stati gli Snow Patrol ad annunciare l'evento nella penisola, atteso per il prossimo 11 febbraio al Fabrique. Oggi sono stati comunicati, infatti, 14 nuovi appuntamenti live per il tour europeo di prossimo avvio che farà tappa a Berlino, Monaco, Parigi, Madrid e Lisbona. Tra le città in calendario ce n'è anche una in ...

Il Milan blinda Cutrone e gli cerca un partner : nel mirino due ex Juventus : Secondo il Corriere dello Sport, lo spagnolo Alvaro Morata , Chelsea, piace più di Simone Zaza. Ma la vicenda Uefa consiglia di andare sull'italiano del Valencia, che deve cedere un big.

Morta a Milano la scrittrice Alessandra Appiano - per gli inquirenti è stato un 'gesto volontario' : Tra le altre opere si ricordano "Le belle e le bestie", "Scegli me", "Le vie delle signore sono infinite", che descrivono ironicamente il mondo femminile di oggi. Nel 2017 era uscito il suo ultimo ...

Milano - Comune contro la musica elettronica al parco Lambro. Gli organizzatori : “Dj da tutto il mondo - anche questa è cultura” : Serata annullata ed un cartello con una richiesta: “Lasciateci la libertà di ballare“. E’ quanto accaduto ieri al Peter Pan, storico locale nel parco Lambro, alla periferia est di Milano, la cui gestione è stata affidata, con un bando vinto nel 2014, all’associazione Saman. L’obiettivo dell’assegnazione era promuovere progetti culturali, ad esempio iniziative per bambini e anziani o favorire il reinserimento ...

A Milano è PhotoWeek. Gli eventi da non perdere : Dopo l’ArtWeek, l’ArchWeek, la DesignWeek, la DigitalWeek e la MusicWeek (dal 19 al 25 novembre), arriva a Milano la seconda edizione della PhotoWeek. Non siamo, forse, ancora al livello del Mois de la Photo che si tiene a Parigi dal 1980 e che dall’anno scorso è stato ribattezzato Le Mois de la Photo du Grand Paris, ma il Comune di Milano continua a spingere l’acceleratore su una proposta culturale diffusa (in quasi tutti i quartieri), mettendo ...

Una settimana per gli appassionati di fotografia a Milano : Dal 4 al 10 giugno ci saranno decine di mostre, incontri e eventi nell'ambito della Milano Photo Week The post Una settimana per gli appassionati di fotografia a Milano appeared first on Il Post.

Supermercati aperti oggi 2 giugno 2018/ Milano e Roma - negozi e centri commerciali : la lista degli outlet : Supermercati aperti oggi 2 giugno 2018, Roma e Milano: negozi e centri commerciali, tutte le info sulle aperture nel giorno in cui si celebra la Festa della Repubblica(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 17:24:00 GMT)

Borini : 'Milan - ho dimostrato di valere quella maglia' : MILANO - Il bilancio è positivo, sia a livello di squadra 'per il raggiungimento dell'Europa League dopo un inizio non facile' , che soprattutto personale perché ' non c'erano aspettative così elevate ...

Falcao : 'È un onore essere considerato dal Milan - la Serie A è tra i migliori campionati' : In attesa che l'UEFA si esprima sul caso, il Milan è a lavoro per migliorare la rosa a disposizione di Gattuso in vista della prossima stagione. Ciò che è mancato principalmente quest'anno sono i gol ...

Milan : Reina chiuderà la carriera in maglia rossonera - : L'estremo difensore, ora rossonero, ha fatto alcune rivelazioni dicendo: " Il Milan? Uno dei club più grandi al mondo. Abbiamo l'obbligo di tornare in Champions e per me è una sfida affascinante. ...

Milan-Falcao tutta in salita. Locatelli - c'è il no al Cagliari : Radamel Falcao ha soggiornato a Milanello, si è allenato sui campi di Gattuso e nella serata di ieri ha giocato una partita ufficiale nello stadio in cui era presente anche Massimiliano Mirabelli, d.s.

Calciomercato Milan - la risposta al Cagliari per Locatelli e le ultime su Bertolacci al Genoa : Calciomercato Milan – ultime ore calde in casa Milan con i rossoneri che stanno preparando la prossima stagione, l’intenzione è quella di regalare una squadra competitiva al tecnico Gennaro Gattuso. Nelle ultime ore sono andati in scena alcuni colloqui con altre società di Serie A, in particolar modo il Cagliari ha richiesto il centrocampista Manuel Locatelli, la risposta è stata negativa, per adesso non si muove dai rossoneri. ...