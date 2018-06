Milan | arrestato capo ultrà per spaccio di droga In galera steward dell' Inter

Milano : riduce donna in schiavitù e la costringe a prostituirsi - arrestato : Milano, 30 mag. (AdnKronos) – Aveva convinto una connazionale 22enne a seguirlo in Italia con la promessa di un lavoro come commessa, ma poi l’aveva ridotta in schiavitù obbligandola a prostituirsi. Per questo un 48enne originario dell’Uruguay è stato arrestato dalla polizia. E’ accaduto la scorsa notte a Milano.L’uomo era partito insieme alla giovane lo scorso mese di aprile. Una volta giunti a Milano, con la ...

Cinisello Balsamo - assalta passanti con coltello urlando “Allah Akbar”/ Milano : arrestato 37enne egiziano : Cinisello Balsamo (Milano): 37enne egiziano assalta passanti con coltello urlando "Allah Akbar". È stato arrestato a Sesto San Giovanni e processato per direttissima a Monza(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 17:30:00 GMT)

Milano - tenta di strangolare la madre per avere soldi : arrestato : Ha colpito la madre con delle bastonate alla testa ed ha cercato di strangolarla. La donna è però riuscita a divincolarsi e a chiamare gli agenti della questura che hanno arrestato un italiano di 34 ...

Milano. Atti persecutori all’ex collega arrestato marocchino : Un provvedimento di custodia cautelare in carcere è stato emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Milano a carico

Milano : rapina anziana - arrestato : Milano, 24 mag. (AdnKronos) – Attendeva con fare sospetto la discesa dei passeggeri del tram 91 alla fermata nei pressi di viale Stelvio. Quando si è mosso seguendo una donna di 72 anni, gli agenti di Polizia lo hanno pedinato. Improvvisamente, con una mossa violenta e improvvisa, N.K., 27 anni, di origine marocchina, ha strappato la collana dal collo della signora per poi scappare, ma è stato subito fermato ed arrestato. L’uomo con ...

Milano : era ai domiciliari ma continuava a spacciare - arrestato : Milano, 21 mag. (AdnKronos) – Era già agli arresti domiciliari per spaccio, ma non ha mai smesso di portare avanti il suo ‘business’, approfittando di permessi per ‘motivi di lavoro’. Fino a quando è stato scoperto dalla polizia. E’ accaduto a Milano a un pregiudicato di 63 anni.L’arresto è scattato dopo che gli agenti del commissariato Sesto San Giovanni hanno deciso di pedinare l’uomo, dopo che ...

Milano - tassista e sposato violenta e rapina una prostituta : arrestato : L'accusa è di aver violentato e rapinato una prostituta, nella zona di San Siro. Un tassista che lavora a Milano e vive nel Pavese è stato arrestato dai carabinieri. L'uomo, un 45enne, è stato ...

Milano : tassista violenta e rapina prostituta - arrestato dai carabinieri : Le indagini proseguivano da fine aprile: l'auto dell'uomo, che vive nel Pavese, è stata riconosciuta da altre squillo in zona San Siro