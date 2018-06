Migranti | Ue | per riforma accordo Dublino puntiamo all' unanimità

Migranti - all'Europa piace il contratto Lega-5 Stelle : bene i rimpatri e fondi per ampliare i centri di permanenza : Promossa l’idea di accelerare i rimpatri dei 600 mila stranieri ai quali è stata rifiutata la protezione. E di rafforzare il «trattenimento» fino a 18 mesi nei centri di «detenzione» creati dalla recente legge Orlando-Minniti

'Giustizia per Soumayla' - la rabbia dei Migranti nella piana di Gioia Tauro : VIBO VALENTIA - Inizia tesa la mattinata alla tendopoli di San Ferdinando, scossa sabato sera dalla morte di Soumayla Sacko , il migrante maliano di 29 anni ucciso da una fucilata mentre con due ...

Incendiato stabile pronto per Migranti : ANSA, - ISERNIA, 4 GIU - Un incendio ha distrutto il vano di uno stabile di Pescolanciano , Isernia, che avrebbe dovuto ospitare un Cat, centro di accoglienza temporanea, con 15 richiedenti asilo ...

In nome di Sacko - il sindacalista dei Migranti. Scioperano i braccianti della piana di Gioia Tauro : In Calabria è il giorno dello sciopero dei braccianti della piana di Gioia Tauro dopo l'uccisione di Soumayla Sacko, il 29enne originario del Mali freddato da un pallettone sparato da un fucile mentre era intento a raccogliere alcune lamiere in un vecchio stabilimento abbandonato di San Calogero, a pochi chilometri dalla tendopoli di San Ferdinando, dove Sacko viveva. Con lui suoi due amici e connazionali, Madiheri Drame, 30 anni, e ...

Roma arruola migranti per ripulire parchi e aree verdi della città Entro fine luglio verrà stilato un elenco dei richiedenti asilo che diventeranno i "giardinieri della capitale". Chi ha conoscenze informatiche e titoli di studio potrà lavorare nelle biblioteche

Ivrea - 2 Migranti morti annegati nel Lago Pistono/ Ultime notizie Canavese : tuffati per recuperare un pallone : Due migranti morti a Ivrea (Torino) annegati nel Lago Pistono a Montalto Dora nel Canavese: i due richiedenti asilo stavano recuperando pallone finito in acqua(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 18:05:00 GMT)

Migranti - naufragio al largo della Tunisia : 35 morti/ Ultime notizie - strage nel Mar Egeo : tanti dispersi : Turchia, naufragio nel Mar Egeo: morti 6 bambini, in tutto 9 i Migranti ripescati senza vita nel Mediterraneo. 11 cadaveri trovati davanti alle coste della Tunisia(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 17:09:00 GMT)

SALVINI A CATANIA “MENO SBARCHI Migranti per SALVARE VITE”/ Sindaco Pozzallo : “noi città di accoglienza” : MIGRANTI, SALVINI e il Viminale a due velocità: il Ministro, "finita la pacchia per i clandestini, ora a casa". Replica dai funzionari del Ministero, "impossibili i rimpatri di massa"(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 16:26:00 GMT)

VIBO VALENTIA - SPARI CONTRO Migranti : MORTO UN MALIANO/ Ultime notizie : vendetta per furto delle lamiere? : Sparatoria tra San Calogero e Rosarno: MORTO un MALIANO di 31 anni, altri due immigrati feriti. L'episodio si è verificato nella serata di ieri, attorno alle 20:30: ecco cosa è successo(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 15:51:00 GMT)

Migranti : Speranza - a Ong che salvano vite c'è solo da dire grazie : Roma, 3 giu. (AdnKronos) – 'Alle Ong che salvano le vite nel Mediterraneo per me c'è solo da dire grazie. Ogni giorno". Lo ha scritto su Twitter il coordinatore nazionale di Mdp, deputato di Liberi e Uguali, Roberto Speranza.

Migranti - naufragio nell'Egeo : morte nove persone - sei sono bambini - : Il motoscafo sul quale viaggiavano è affondato al largo delle coste turche. La barca avrebbe registrato un'avaria nel distretto di Demre, nel golfo di Antalya. Cinque persone sono state salvate, una è ...

Vibo Valentia - spari contro Migranti : un morto. “Vendetta per furto di alluminio” : Hanno iniziato a sparare colpi di fucile contro tre migranti in località “ex Fornace” di San Calogero, in provincia di Vibo Valentia. Uno di loro, il 30enne del Mali Sacko Soumayla, è stato ucciso con un colpo di fucile alla testa e gli altri due, suoi connazionali, sono rimasti feriti e sono ora ricoverati all’ospedale di Polistena. Ma all’origine della sparatoria, secondo quanto emerge dalle prime indagini, c’è una ...

Migranti - Salvini : "E' finita la pacchia per i clandestini" | Oggi in missione a Pozzallo : Sulle Ong "no ai vice scafisti che attraccano nei porti".Comincia Oggi in Sicilia, a Pozzallo, teatro del primo sbarco di Migranti da quando il leader leghista è stato nominato ministro dell'Interno. Sul centrodestra: "Mi piacerebbe dimostrare con i fatti anche a Berlusconi la bontà di questo governo"