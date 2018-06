Migranti | Tunisia convoca l’ambasciatore | “Stupiti per le parole di Salvini” Ministro

ilfattoquotidiano

: “È finita la pacchia” disse il neo ministro dell’Interno nel giorno in cui annegano in (almeno) 46 a largo della Tunisia #migranti - corradoformigli : “È finita la pacchia” disse il neo ministro dell’Interno nel giorno in cui annegano in (almeno) 46 a largo della Tunisia #migranti - eleonoraforenza : È finita la pacchia per i #migranti, @matteosalvinimi? Solo oggi morti 6 bambini in mare, 11 cadaveri ripescati in… - RaiNews : Tragico naufragio al largo della Turchia costa la vita a 9 #migranti. Tra loro 6 bambini. Non ce l'hanno fatta anch… -

(Di lunedì 4 giugno 2018) Lepronunciate da Matteo Salvini domenica in Sicilia non sono passate inosservate a Tunisi. “Laspesso e volentieri esporta galeotti“, aveva detto ildell’Interno a Pozzallo, località simbolo degli sbarchi dei. Oggi il Paese nordafricano ha espresso “il suo profondo stupore per le dichiarazioni deldegli Interni italiano sul dossier immigrazione”, si legge in una nota del ministero degli Esteri di Tunisi che oggi “ha ricevutoitaliano per informarlo del grande stupore” per le dichiarazioni del capo del Viminale che “non riflettono la cooperazione tra i due paesi nel campo della gestione dell’immigrazione e indicano una conoscenza incompleta dei vari meccanismi di coordinamento esistenti tra i servizi tunisini e italiani per affrontare questo fenomeno”. “Laè un ...