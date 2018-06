Migranti | Tunisia convoca l’ambasciatore «Profondo stupore per frasi di Salvini»

Migranti - Tunisia convoca l’ambasciatore : “Stupiti per le parole di Salvini”. Ministro aveva detto : “Ci mandano i galeotti” : Le parole pronunciate da Matteo Salvini domenica in Sicilia non sono passate inosservate a Tunisi. “La Tunisia spesso e volentieri esporta galeotti“, aveva detto il Ministro dell’Interno a Pozzallo, località simbolo degli sbarchi dei Migranti. Oggi il Paese nordafricano ha espresso “il suo profondo stupore per le dichiarazioni del Ministro degli Interni italiano sul dossier immigrazione”, si legge in una nota del ...

Naufragio di Migranti al largo della Tunisia : 48 morti : Ennesimo Naufragio di migranti nel Mar Mediterraneo, a poche ore da quello costato la vita a 9 persone al largo della Turchia. Sempre oggi, al largo delle coste della Tunisia, un barcone con a bordo circa 180 migranti si è inabissato provocando la morte di almeno 46 persone.I soccorritori prontamente giunti sul posto sono riusciti a trarre in salvo 67 persone, molte di nazionalità tunisina, a circa 30 chilometri al largo della costa ...

Migranti - si aggrava il bilancio del naufragio in Tunisia : 48 vittime - : Sale il numero dei morti al largo delle coste di Kerkennah . Decine ancora le persone che mancano all'appello, 68 quelle tratte in salvo. Intanto la procura di Sfax ha aperto un'inchiesta

Migranti : 46 morti in naufragio Tunisia : TUNISI, 3 GIU - Sono 46 i corpi senza vita ripescati fino ad ora in seguito al naufragio al largo delle isole tunisine di Kerkennah. Lo ha riferito il ministero della Difesa tunisino. Mancherebbero ...

Migranti - due naufragi nel Mediterraneo : 9 morti nel mare turco - 46 in Tunisia : Migranti, due naufragi nel Mediterraneo: 9 morti nel mare turco, 46 in Tunisia Tra le vittime del naufragio al largo della Turchia c’erano anche sei bambini Continua a leggere L'articolo Migranti, due naufragi nel Mediterraneo: 9 morti nel mare turco, 46 in Tunisia proviene da NewsGo.

Tunisia - nuova strage di Migranti in mare : «Eravamo in 180 - tantissimi sono morti» : Nova strage in mare. Secondo naufragio in meno di 24 ore: almeno 46 migranti sono morti e altri 68 sono stati tratti in salvo dopo che l'imbarcazione sulla quale viaggiavano è affondata al...

Migranti - due naufragi nel Mediterraneo : 9 morti nel mare turco - 35 in Tunisia : Nove Migranti , tra cui 6 bimbi, sono morti dopo che il motoscafo sul quale viaggiavano è affondato al largo delle coste turche , nel golfo di Antalya . Cinque persone sono state tratte in salvo e una ...