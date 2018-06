Migranti : sindaco Porto Empedocle - serve buonsenso - no a strutture ghetto (2) : (AdnKronos) - "serve buonsenso e umanità, ricordando sempre che si tratta di esseri umani, avendo cura per le persone e non alimentando il razzismo nelle comunità locali - aggiunge Carmina -. Occorre creare nei Paesi al di là del Mediterraneo le condizioni perché i Migranti non siano costretti a par

Migranti : sindaco Porto Empedocle - serve buonsenso - no a strutture ghetto (2) : (AdnKronos) – “serve buonsenso e umanità, ricordando sempre che si tratta di esseri umani, avendo cura per le persone e non alimentando il razzismo nelle comunità locali – aggiunge Carmina -. Occorre creare nei Paesi al di là del Mediterraneo le condizioni perché i Migranti non siano costretti a partire, forse ci vorranno anni ma è necessario iniziare”. Ma per il sindaco a Cinque Stelle serve anche un’attenzione nei ...

Migranti - incendio in un edificio per l’accoglienza in Molise. Il sindaco : “Non escludo gesto xenofobo” : Doveva ospitare 15 richiedenti asilo il vano di un edificio che è stato distrutto nella notte da un incendio a Pescolanciano, in provincia di Isernia. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno sequestrato lo stabile e indagano per incendio doloso. “Non escludo che si possa trattare di un gesto xenofobo“, ha dichiarato il sindaco del Paese, Manolo Sacco. Da quanto si apprende, nei giorni scorsi i cittadini avevano ...

SALVINI A CATANIA “MENO SBARCHI Migranti PER SALVARE VITE”/ Sindaco Pozzallo : “noi città di accoglienza” : MIGRANTI, SALVINI e il Viminale a due velocità: il Ministro, "finita la pacchia per i clandestini, ora a casa". Replica dai funzionari del Ministero, "impossibili i rimpatri di massa"(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 16:26:00 GMT)

Migranti - Salvini attacca il sindaco di Riace 'Sei uno zero'. E lui risponde 'Orgoglioso di aiutare gli ultimi' : 'È vero che appartengo alla classe degli ultimi, praticamente zero. In tutti questi anni abbiamo unito le nostre debolezze con tanti altri disperati di ogni parte del mondo. Abbiamo condiviso un sogno ...