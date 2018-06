Migranti | Salvini | «L' Europa ci aiuti o sceglieremo altre vie Minniti ha fatto un

Migranti - Tunisia convoca l’ambasciatore : “Stupiti per le parole di Salvini”. Ministro aveva detto : “Ci mandano i galeotti” : Le parole pronunciate da Matteo Salvini domenica in Sicilia non sono passate inosservate a Tunisi. “La Tunisia spesso e volentieri esporta galeotti“, aveva detto il Ministro dell’Interno a Pozzallo, località simbolo degli sbarchi dei Migranti. Oggi il Paese nordafricano ha espresso “il suo profondo stupore per le dichiarazioni del Ministro degli Interni italiano sul dossier immigrazione”, si legge in una nota del ...

Migranti - Tunisia convoca l’ambasciatore «Profondo stupore per frasi di Salvini» : Il ministero degli esteri «Profondo stupore». Il neoministro dell’interno aveva detto a proposito del paese africano che «spesso esporta galeotti»

Migranti - la rabbia della Tunisia dopo gli attacchi di Salvini : «Profondo stupore» : Il ministero degli esteri «Profondo stupore». Il neoministro dell’interno aveva detto a proposito del paese africano che «spesso esporta galeotti»

Migranti - Salvini : «L’Europa aiuti - o sceglieremo altre vie»| : Le parole del ministro dell’Interno in un tweet, mentre su Minniti, suo predecessore, ha detto che «ha lavorato discretamente» |

Migranti - Salvini all’attacco : «L’Europa aiuti - o sceglieremo altre vie»| : Le parole del ministro dell’Interno in un tweet, mentre su Minniti, suo predecessore, ha detto che «ha lavorato discretamente» |

Rogo nel centro Migranti - parla il sindaco : "Non escludo la xenofobia - Salvini ci aiuti" : Il primo cittadino del centro molisano, Manolo Sacco, si rivolge al ministro dell'Interno, dopo l'incendio doloso che ha distrutto un vano di uno stabile che avrebbe dovuto ospitare un centro di accoglienza temporanea, con 15 richiedenti asilo.

Molise - fiamme in struttura per accoglienza Migranti. Il sindaco 'Non escludo xenofobia - Salvini ci aiuti' : ISERNIA - fiamme nella notte a Pescolanciano, in provincia di Isernia. Un incendio ha distrutto una stanza in una struttura nel paese molisano, che avrebbe dovuto ospitare un Cat, centro di ...

Incendio in centro Migranti Isernia - sindaco a Salvini : ci aiuti : Incendio in centro migranti Isernia, sindaco a Salvini: ci aiuti Incendio in centro migranti Isernia, sindaco a Salvini: ci aiuti Continua a leggere L'articolo Incendio in centro migranti Isernia, sindaco a Salvini: ci aiuti proviene da NewsGo.

Alessandro Sallusti attacca Matteo Salvini : 'Non possiamo respingere i barconi - difficile espellere i Migranti' : 'Non possiamo respingere i barconi, difficile espellere centinaia di migliaia di persone in tempi ragionevoli': Alessandro Sallusti , ospite di Tiziana Panella a Tagadà , su La7, attacca Matteo ...

Pescolanciano - incendio in stabile peri Migranti . Il sindaco : 'Clima di terrore - Salvini ci aiuti' : Un incendio ha distrutto il vano di uno stabile di Pescolanciano , Isernia, che avrebbe dovuto ospitare un Cat, centro di accoglienza temporanea, con 15 richiedenti asilo gestito da una Cooperativa ...

Per gestire i Migranti - Salvini impari dalla Cina : Cioè, la Cina ha conoscenze superiori a qualsiasi altro Paese al mondo su come gestire 1 miliardo di persone, su come gestire la migrazione di 1 miliardo di persone, su come gestire l'urbanizzazione ...

Migranti - Salvini va di nuovo all’attacco : Le parole del ministro dell’Interno in un tweet, mentre su Minniti, suo predecessore, ha detto che «ha lavorato discretamente» |

Migranti - Salvini : Europa ci dia una mano o sceglieremo altre vie : Roma, 4 giu. , askanews, 'Occorre buonsenso. Quello degli sbarchi e dell'accoglienza di centinaia di migliaia di 'non profughi' non può continuare ad essere un problema solo Italiano. O l'Europa ci dà ...

Salvini : “su Migranti aiuto Ue o subito altre vie”/ Loda lavoro di Minniti : “al Viminale in punta di piedi” : migranti, Salvini: "Minniti? Discreto lavoro". Il ministro dell'Interno fa il punto al Viminale: "la Ue ci aiuti o sceglieremo altre vie", garantendo sicurezza agli italiani(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 13:35:00 GMT)