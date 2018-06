Migranti | Salvini | Europa ci dia una mano o sceglieremo altre vie

Migranti : Salvini - o Ue ci aiuta o sceglieremo altre vie : Roma, 4 giu. (AdnKronos) – “Occorre buonsenso. Quello degli sbarchi e dell’accoglienza di centinaia di migliaia di ‘non profughi’ non può continuare ad essere un problema solo Italiano. O l’Europa ci dà una mano a mettere in sicurezza il nostro Paese, oppure dovremo scegliere altre vie”. Lo scrive in un tweet il neo ministro dell’Interno e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini. L'articolo ...

Altro che Salvini - Macron in azioneMaxi sgombero di Migranti a Parigi Ma il suo braccio destro è nei guai : Si parla di Salvini ma in Francia Macron è passato all'azione: maxi sgombero di campi migranti a Parigi. Ma intanto il suo braccio destro, Alexis Kohler, è stato denunciato per corruzione Segui su affaritaliani.it

Migranti : caro Salvini - ‘pacchia’ è andare in barca. Non essere costretto al barcone : Pacchia è fare soldi con le slot machine, le lotterie, il gioco d’azzardo legalizzato. Pacchia è fare accordi con la criminalità organizzata per gestire potere e soldi. Pacchia è poter contare su una delle economie sommerse più importanti del mondo e sui suoi investimenti per evitare gli effetti devastanti della crisi e del credit crunch. Pacchia è contare sul controllo del territorio fatto da mafia, ‘ndrine e camorra per evitare ...

Migranti : Iwobi (Lega) - da Salvini buon senso e legalità : Roma, 4 giu. (AdnKronos) – “Gli attacchi di queste ore al ministro dell’Interno Matteo Salvini da parte di quasi tutti i media, del Pd e di certi personaggi come Saviano sono ridicoli e vergognosi. I governi Monti, Letta, Renzi e Gentiloni hanno trasformato il nostro Paese nella discarica europea e in particolare la Sicilia in un immenso campo profughi. Non solo, il Pd e i suoi alleati hanno preso solo schiaffi in Europa. Come ...