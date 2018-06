Migranti | Salvini e l elogio di Minniti ' Ha fatto un discreto lavoro'

Migranti - Salvini : no a documento Ue : 9.08 "Domani voteremo no al documento della riunione in Lussemburgo sull'immigrazione perché penalizzerebbe ancora l' Italia e gli altri Paesi del Mediterraneo".Così il ministro dell'Interno Salvini a Rtl. "L'Italia non può essere trasformata in un campo profughi". Torna sulle dichiarazioni del ministro della famiglia. "Rivendico per Fontana il diritto di pensarla come crede", ma "nessuno ha intenzione di cancellare le leggi sull'aborto e le ...

Salvini in scia a Minniti. Sui Migranti "ha fatto un discreto lavoro" : Non è tutto da buttare, anzi. Matteo Salvini non vuole rovesciare del tutto il sistema Minniti. "È stato fatto anche un discreto lavoro dal ministro che mi ha preceduto, quindi non smonteremo nulla di ciò che di positivo è stato fatto, lavorerò per rendere ancora più efficaci le politiche di controllo, di allontanamento, di espulsione" afferma il nuovo ministro dell'Interno a Rtl 102.5, riferendosi al ...

Emergenza Migranti al Nord. Ora Salvini dovrà aprire i Cie : La sua prima grana politica, dunque, Salvini rischia di doverla affrontare proprio in casa sua per convincere i sindaci interessati e gli amministratori delle Regioni a guida centrodestra ad ospitare ...

Migranti - Bagnasco sospende il giudizio su Salvini : "Aspettiamo i fatti" : Il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova e presidente dei vescovi europei, "sospende il giudizio" sulle nuove mosse annunciate dal governo riguardo alle politiche di accoglienza. ...

Migranti - Salvini si muove su due fronti : ma aumentare i rimpatri è (quasi) impossibile : Più di 40 morti: una strage, l'ennesima. Si continua a morire nel Mediterraneo. Migranti, morti e naufragi nel Mediterraneo E si aggrava di ora in ora il bilancio dell'...

Migranti - il piano Salvini : 'Fondi ai Paesi di provenienza' : 'Il problema non è soltanto bloccare le partenze dalla Libia, ma fermare i Migranti ancor prima che arrivino a Tripoli'. Matteo Salvini ripete come un mantra ai suoi collaboratori il suo piano per ...

Migranti - Salvini a Catania : “no a riforma Dublino”/ Risponde ai sindaci Sicilia “non siamo campo profughi Ue” : Migranti, Salvini e il Viminale a due velocità: il Ministro, "finita la pacchia per i clandestini, ora a casa". Replica dai funzionari del Ministero, "impossibili i rimpatri di massa"(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 20:37:00 GMT)

Migranti - Salvini : 'no' a riforma Dublino : ANSA, - POZZALLO 3 GIU - "Il governo italiano dirà no la settimana prossima alla riforma del regolamento di Dublino e a nuove politiche di asilo, occorre ricontrattare in Ue" il dossier Migranti. Lo ...

Migranti - Salvini tra linea dura e buon senso : E questo lo si fa impedendo le partenze dei barconi della morte che sono un affare per qualcuno e una disgrazia per il resto del mondo. Stiamo lavorando senza bacchette magiche per ottenere meno ...

Migranti - Salvini : "Un dovere salvare donne e bambini - ma l'Africa in Italia non ci sta" : "Il mio impegno sarà di far rispettare le leggi che esistono e laddove queste sono sbagliate di cambiarle perché accogliere donne e bambine che scappano dalla guerra, e salvare queste vite, è un ...

Salvini : «Sui Migranti non linea dura ma di buon senso». Merkel : «Italia lasciata sola» : Il leader della Lega a Catania per la campagna elettorale: «La Sicilia non sia un campo profughi. Accordi con i Paesi di origine per limitare le partenze sulle carrette del mare»