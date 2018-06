ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Migranti, ricollocamenti non obbligatori e aumento responsabilità per il 1° ingresso: perché Italia dice no a riforma… - somichris : RT @fattoquotidiano: Migranti, ricollocamenti non obbligatori e aumento responsabilità per il 1° ingresso: perché Italia dice no a riforma… - alexarmuzzi : RT @fattoquotidiano: Migranti, ricollocamenti non obbligatori e aumento responsabilità per il 1° ingresso: perché Italia dice no a riforma… - Cascavel47 : Migranti, ricollocamenti non obbligatori e aumento responsabilità per il 1° ingresso: perché Italia dice no a rifor… -

(Di lunedì 4 giugno 2018) La proposta presentata a fine marzo dalla Bulgaria presidente di turno dell’Ue non piace all’Italia, né ai Paesi del sud. Il capo del Viminale Matteo Salvini non ci sarà ma ha già annunciato che martedì, al consiglio dei ministri dell’Interno dell’Unione Europea in programma a Lussemburgo, l’Italia voterà contro la bozza di riforma del regolamento di Dublino presentata da Sofia. L’Italia giudica insoddisfacente l’equilibrio individuato nel documento tra solidarietà enella gestione dei flussi migratori. Germania e Commissione Ue, da parte loro, insistono sulla necessità di trovare una soluzione entro fine giugno, quando scadrà il mandato della presidenza bulgara, e subentrerà quella austriaca, molto più intransigente sulla questione. La bozza di riforma che martedì sarà sul tavolo dei ministri sul tavolo non prevede alcun ...