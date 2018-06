Migranti | Pittella-Ginetti | no a riforma Dublino autogol clamoroso

sportfair

(Di lunedì 4 giugno 2018) Roma, 4 giu. (AdnKronos) – “Dire no alladiè unperché sono proprio le norme diche hanno sottoposto l’Italia da sola a tutto il peso dei richiedenti asilo. Al contrario bisogna superare il criterio della competenza del Paese di primo ingresso, per chiedere maggior responsabilità e solidarietà dei Paesi membri per arrivare ad una vera politica europea del diritto di asilo, rafforzando anche le competenze e il ruolo dell’Agenzia Frontex”. Lo affermano i senatori del Pd Gianni, capogruppo in commissione speciale a Palazzo Madama, e Nadia.“Si riparta dalle modifiche approvate a maggioranza dal Parlamento europeo. Salvini -concludono- ne faceva parte dovrebbe ricordarle”. L'articolo, no aSPORTFAIR.