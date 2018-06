Migranti | Migliore vs Giordano | “Con delegazione Pd andrò a Rosarno” “L’avete

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 giugno 2018) Seconda parte dell’accesa polemica tra il deputato Pd, Gennaro, e il giornalista Marionel corso de L’Aria che Tira, su La7 (qui la prima parte). La querelle raggiunge il clou, quandoripete all’indirizzo di: “Si vergogni”. La conduttrice, Myrta Merlino, è costretta a lanciare un servizio per far sbollire gli animi. Ma lo scontro riprende dopo qualche minuto, quando deputato dem menziona le accuse del neo-ministro dell’Interno, Matteo Salvini, contro il sindaco di Riace, Mimmo Lucano (“sei uno zero”) per la sua politica di accoglienza di immigrati. E cita l’omicidio di Soumaila Sacko, il migrante maliano di 29 anni ucciso a San Calogero (Vibo Valentia) da una delle fucilate che hanno ferito altri due connazionali: “Salvini vada a vedere come funziona una struttura controllata anche dal ...