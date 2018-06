Migranti | la Tunisia convoca l' ambasciatore «Stupiti da frasi Salvini sui migranti»

Migranti - la rabbia della Tunisia Salvini : «Parole fuori dal contesto - pronti ad un incontro» : Il ministero degli Esteri: «Profondo stupore». Il neoministro dell’Interno aveva detto a proposito del paese africano che «spesso esporta galeotti». Poi l'ambasciatore rettifica. E Salvini interviene: «Pronto a incontrare il ministro tunisino per migliorare la cooperazione»

MIGRANTI, SALVINI: "Minniti? Discreto lavoro". Il ministro dell'Interno fa il punto al Viminale: "la Ue ci aiuti o sceglieremo altre vie". Tunisi convoca l'ambasciatore per le frasi

Una nota del ministero degli Esteri della Tunisia ha informato che l'ambasciatore italiano a Tunisi è stato convocato per esprimergli "il profondo stupore per le dichiarazioni del ministro dell'Interno italiano sul dossier immigrazione". Secondo il ministero Tunisino, infatti, le frasi di Matteo Salvini "non riflettono la cooperazione tra i due Paesi nel campo della gestione dell'immigrazione e indicano una conoscenza incompleta dei vari

La Tunisia esprime "il suo profondo stupore per le dichiarazioni del ministro degli Interni italiano sul dossier immigrazione" e quindi chiama l'ambasciatore italiano a rapporto. Salvini aveva detto:"La Tunisia non manda in Italia gentiluomini, ma spesso e volentieri galeotti"

Il ministero degli Esteri tunisino ha convocato l'ambasciatore italiano per chiedere chiarimenti sulle parole del ministro dell'Interno Matteo Salvini, che hanno suscitato "profondo stupore" a Tunisi. Il riferimento è alla frase di Salvini di ieri riferita proprio alla Tunisia: "Spesso esportano galeotti".

