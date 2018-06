Migranti | il regolamento di Dublino | cos' è e la posizione dell' Italia

Migranti - all'orizzonte il nodo della riforma del Regolamento di Dublino : A fine giugno la prima scadenza del premier Conte per poter riscrivere una politica delle migrazione in cui l'Italia è stata lasciata sola, come ha dichiarato ieri Angela Merkel. La presidenza bulgara ...

Migranti - dall’Ue il primo via libera a regolamento che riduce attesa per asilo. Relatrice M5s - a favore socialisti (e Pd) : Massimo sei mesi per valutare una domanda di protezione internazionale, riduzione del carico burocratico per i Paesi di primo ingresso, maggiori garanzie per i richiedenti asilo e una lista di “Paesi sicuri” verso cui possono essere rimandati i richiedenti asilo (da cui viene esclusa la Turchia): queste le principali novità del regolamento che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell’Unione, votato oggi dalla ...