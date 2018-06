Migranti | ecco cosa prevede il sistema di accoglienza e rimpatrio

Migranti - ecco il piano di Salvini : tagli all'accoglienza e porti chiusi alle Ong : «Il problema non è soltanto bloccare le partenze dalla Libia, ma fermare i Migranti ancor prima che arrivino a Tripoli». Matteo Salvini ripete come un mantra ai suoi collaboratori...

Di Maio aveva ragione - ecco la verità sui “Migranti” : Di Maio aveva ragione, ecco la verità sui “MIGRANTI” Si può parlare di business della disperazione? E se si: chi ci… L'articolo Di Maio aveva ragione, ecco la verità sui “MIGRANTI” proviene da Essere-Informati.it.

Migranti - lavoro - pensioni : ecco le prime mosse del governo Conte : Nel primo pacchetto di misure urgenti anche riforma dei centri per l'impiego e semplificazioni. Al voto delle Camere nei prossimi giorni la definizione del quadro programmatico del Def su cui costruire la legge di bilancio autunnale in linea con il “contratto” gialloverde e con le indicazioni che arriverranno dalle risoluzioni parlamentari sul Documento “tendenziale”. Il dossier Ilva e, nei prossimi mesi, quello su Alitalia...

Accoglienza dei Migranti - Salvini : "Una sforbiciata a quei 5 miliardi" Nuovo governo - ecco i primi annunci : In attesa del giuramento del Nuovo governo previsto per oggi, qualcuno si porta avanti con il lavoro. Il neoministro dell'Interno Matteo Salvini ha annunciato: "Vorrei dare una bella sforbiciata a quei 5 miliardi di euro, che mi sembrano un po' tantini". Segui su affaritaliani.it

Migranti - ecco perché annunciare "blocchi degli arrivi" è inverosimile : "annunciare blocchi" degli arrivi dei Migranti "è inverosimile. E se con la Libia "il lavoro fatto sta dando i suoi frutti", la soluzione può solo venire da una "seria negoziazione con gli...

Più rimpatri di Migranti? 'Ecco perché la politica delle espulsioni è inefficace' : Più fondi al ministero dell'Interno per le espulsioni: è una delle promesse del leader della Lega in vista del nuovo governo. Ma per l'Asgi le misure di allontanamento non funzionano e dimostrano il ...

Ecco il "manuale" per i Migranti : "Insegno come tornare in Africa" : Karounga Camara, senegalese, dopo sette anni vissuti a Milano ha deciso di tornare a casa. E ora, contrariamente a quanti si potrebbe pensare, vorrebbe spiegare (con il suo libro "Osare il ritorno") agli altri migranti che tornare nel proprio paese è possibile. E forse è pure la scelta giusta. Nel 2015 Camara ha lasciato l'Italia ed è rientrato in Senegal per fondare la startup "Senita Food", un'azienda di semilavorati panettieri e pasticceri. ...

Flat tax - pensioni e Migranti : ecco i temi su cui nascerà il governo Salvini-Di Maio : Tavoli tecnici al lavoro per definire una tassa a doppia aliquota: al 15% fino a 80mila euro, sopra al 20 per cento e quattro scaglioni con le deduzioni. Forti convergenze anche sul superamento della Legge Fornero e sul reddito di cittadinanza. Più delicato il confronto su giustizia e conflitto di interessi...

Governo Lega-M5S - ecco il programma Tasse - Fornero - Ue - Migranti... I punti : Governo Lega-M5S, ore decisive. Questa volta sembra proprio che l'intesa per far nascere un Governo politico, ed evitare il ritorno immediato alle urne, sia vicinissima. Matteo Salvini e Luigi Di Maio, al di là del nome del premier... Segui su affaritaliani.it

Lecco - pestato dai Migranti sul treno : "Tanto siamo profughi - non puoi farci nulla" : Le risate e poi le botte. "Tanto siamo profughi, non puoi farci nulla". Poi ancora una tempesta di calci e pugni. Un incubo quello vissuto su un treno della Milano-Lecco dal sovrintendente della Polizia di Stato Mauro Guilizzoni, intervenuto per aiutare un capotreno 30enne che voleva far pagare il biglietto a quei 10 passeggeri stranieri che invece volevano proseguire la corsa gratuitamente.Il racconto e l'arresto"Mentre alcuni tenevano fermo ...

Lecco - poliziotto picchiato in treno da un gruppo di Migranti senza biglietto : Preso a calci e pugni da un gruppo di immigrati. picchiato e lasciato a terra in una pozza di sangue solo per aver tentato di difendere il capotreno da un giovane nigeriano che, dopo essersi rifiutato ...