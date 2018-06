Migranti | all' Europa piace il contratto Lega-5 Stelle | bene i rimpatri e fondi per

Cosa pensano all'estero della linea Salvini sui Migranti : Italia: sondaggi, aumenta ancora il consenso della Lega New York, 4 giu - (Agenzia Nova) - "Bloomberg Business Week" riporta i risultati dell'ultimo sondaggio effettuato da Ipsos in Italia, e pubblicato nella giornata di sabato, all'indomani dell'insediamento del nuovo governo populista. La lega seg

Salvini all'attacco sui Migranti : 'Basta con la Sicilia campo profughi d'Europa' : Il neo ministro dell'Interno dalla Sicilia: ' L'Italia dirà no alla riforma dei regolamenti sull'imigrazione' ha detto nel giorno in cui altri due naufragi nel Mediterraneo hanno provocato oltre 50 ...

Migranti - ecco il piano di Salvini : tagli all'accoglienza e porti chiusi alle Ong : «Il problema non è soltanto bloccare le partenze dalla Libia, ma fermare i Migranti ancor prima che arrivino a Tripoli». Matteo Salvini ripete come un mantra ai suoi collaboratori...

Salvini : “Stop alla riforma di Dublino sui Migranti. Servono meno partenze e più rimpatri” : «Il governo italiano dirà no la settimana prossima alla riforma del regolamento di Dublino e a nuove politiche di asilo, occorre ricontrattare in Ue» il dossier migranti. Lo afferma il ministro dell’Interno Matteo Salvini parlando dall’hotspot di Pozzallo. E a chi gli ricorda la solidarietà di Germania e Francia Salvini ribatte: «Aspettiamo che pas...

Ivrea - 2 Migranti morti annegati nel Lago Pistono/ Ultime notizie Canavese : tuffati per recuperare un pallone : Due migranti morti a Ivrea (Torino) annegati nel Lago Pistono a Montalto Dora nel Canavese: i due richiedenti asilo stavano recuperando pallone finito in acqua(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 18:05:00 GMT)

Migranti - Salvini a Pozzallo attacca l'Ue : «Diremo no alla riforma di Dublino» : Giornata siciliana per Matteo Salvini che nel pomeriggio sarà a Pozzallo, in uno dei luoghi simbolo dell'emergenza Migranti. Il ministro dell'Interno ha tenuto a Catania una conferenza...

SALVINI A CATANIA “MENO SBARCHI Migranti PER SALVARE VITE”/ Sindaco Pozzallo : “noi città di accoglienza” : MIGRANTI, SALVINI e il Viminale a due velocità: il Ministro, "finita la pacchia per i clandestini, ora a casa". Replica dai funzionari del Ministero, "impossibili i rimpatri di massa"(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 16:26:00 GMT)

Migranti : 240 salvati dalla Spagna : ANSA, - MADRID, 3 GIU - I servizi di salvataggio marittimo spagnoli hanno salvato 240 Migranti che cercavano di attraversare il mar Mediterraneo dal Nord Africa a bordo di 11 barche. Uno degli ...

Migranti - naufragio in Egeo vicino alle spiagge dei turisti : 9 morti - tra cui 6 bambini : Nuova strage di Migranti, questa volta al largo delle coste turche a due passi dalle spiagge dei turisti. Come riferisce l'agenzia Anadoli, nove sono le vittime: cinque persone sono state tratte...

Migranti - FI apre al governo "Sì allo stop a sbarchi e Ong" L'annuncio di Maurizio Gasparri : "E' stata Forza Italia, nella scorsa legislatura, a proporre un regolamento per le Ong che poi, approvato all'unanimita' nella commissione Difesa del Senato, ha consentito una svolta in materia di stop agli sbarchi. Il nuovo ministro dell'Interno Salvini fa bene a ripartire dalla questione delle Ong Segui su affaritaliani.it

Naufragio vicino alle spiagge dei turisti : morti nove Migranti - sei sono bambini : A poche centinaia di metri dalle spiagge dei turisti, un nuovo Naufragio di migranti. Un'imbarcazione con 15 persone a bordo è naufragata a largo della costa della provincia turca di Antalya, alle prime...

Almeno 9 Migranti sono morti nel naufragio di un motoscafo vicino alla Turchia : Un motoscafo con a bordo alcuni migranti è naufragato oggi, domenica 3 giugno, al largo della costa turca. L’agenzia di stampa turca Anadolu ha scritto che sono morte Almeno nove persone, compresi sei bambini. Cinque persone sono state salvate e una The post Almeno 9 migranti sono morti nel naufragio di un motoscafo vicino alla Turchia appeared first on Il Post.