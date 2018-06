: Tg sky: “migrante ucciso durante una sparatoria”. Sono confuso. Quando una persona spara ad un’altra disarmata si… - giannigipi : Tg sky: “migrante ucciso durante una sparatoria”. Sono confuso. Quando una persona spara ad un’altra disarmata si… - eleonoraforenza : È finita la pacchia per i #migranti, @matteosalvinimi? Solo oggi morti 6 bambini in mare, 11 cadaveri ripescati in… - RaiNews : #SoumailaSacko, il migrante ucciso nel Vibonese era un attivista sindacale. Usb: 'Ce ne hanno ammazzato un altro'.… -

"Chiediamo giustizia.Soumaila Sacko era padre di una bambina di 5 anni e aveva una moglie in Mali". Hanno marciato fino al Comune di San Ferdinando i braccianti extracomunitari scesi in piazza per protestare contro l'uccisione del 29enne sindacalista maliano a San Calogero, un centro cicino del Vibonese. I manifestanti hanno attraversato le strade del paese mostrando la foto del ragazzo incollata su cartoni e rivendicando condizioni di vita migliori per i braccianti immigrati del comprensorio.(Di lunedì 4 giugno 2018)