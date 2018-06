Migrante ucciso - in piazza la rabbia dei braccianti : Reggio Calabria, 4 giu. (AdnKronos) – Un gruppo di manifestanti, che stanno protestando nel giorno dello sciopero dei braccianti indetto dopo l’uccisione del maliano Soumayla Sacko nel vibonese, si è recato sotto al Comune di San Ferdinando (Reggio Calabria) dove, nell’area della tendopoli, viveva la vittima. “Ho dato la mia disponibilità a ricevere una delegazione – spiega all’Adnkronos il sindaco di San ...

Migrante ucciso - proseguono interrogatori. Oggi lo sciopero a Rosarno : I carabinieri cercano l'autore dell'omicidio di Soumayla Sacko che si batteva per il rispetto dei diritti degli extracomunitari. Per lui Oggi si ferma la piana di Gioia Tauro, si temono reazioni -

Migrante ucciso - maliani in corteo : 14.26 "Chiediamo giustizia.Soumaila Sacko era padre di una bambina di 5 anni e aveva una moglie in Mali". Hanno marciato fino al Comune di San Ferdinando i braccianti extracomunitari scesi in piazza per protestare contro l'uccisione del 29enne sindacalista maliano a San Calogero, un centro cicino del Vibonese. I manifestanti hanno attraversato le strade del paese mostrando la foto del ragazzo incollata su cartoni e rivendicando condizioni di ...

Chi era Soumayla - il Migrante ucciso in Calabria : «Non stava rubando - una casa ce l'aveva già» : «Qui ci trattano e ci ammazzano come cani solo perché siamo neri. Basta, non si può morire così per questa tendopoli». Sono infuriati e distrutti dal dolore gli amici...

Sul Migrante sindacalista ucciso a fucilate nell’Italia del caporalato : Per Soumaila Sacko la “pacchia” è finita davvero. E per sempre. Il 29enne maliano è stato ammazzato a fucilate due notti fa nella zona di San Calogero, Rosarno. Stava recuperando lamiere e materiali di scarto da una vecchia fornace abbandonata per rinforzare la sua baracca o quella di chissà quale compagno. Era un “sindacalista” dei braccianti che in quelle terre vengono schiavizzati e sfruttati per la raccolta di frutta e verdura nella Piana di ...

Coldiretti : Migrante ucciso in Calabria - necessario “ridare dignità ai lavoratori” : Devono continuare a comporsi i tasselli per sostituire alla “logica del ghetto” quello della “dignitosa ospitalità per i lavoratori”. E’ quanto afferma la Coldiretti nell’esprimere cordoglio per la tragica scomparsa di Soumaila Sacko, il migrante maliano di 29 anni ucciso da una delle fucilate che hanno ferito altre due persone. Vanno accertate al piu’ presto le responsabilità ma – sottolinea la Coldiretti – bisogna anche lavorare sul ...

Migrante ucciso non per razzismo Ipotesi vendetta di 'ndrangheta "Gli hanno sparato con una lupara" : Sackou Soumali non è stato ucciso per razzismo. Gli inquirenti propendono per la pista della vendetta legata ai clan di 'ndrangheta. "A sparare un uomo con la lupara". Movente sarebbe un furto nella zona Segui su affaritaliani.it

Migrante ucciso in Calabria - oggi lo sciopero dei braccianti : Migrante ucciso in Calabria, oggi lo sciopero dei braccianti Lo stop dei lavoratori è stato proclamato dall’Usb, di cui la vittima era attivista. Nella notte nella tendopoli di San Ferdinando, dove viveva il ragazzo deceduto per un colpo di fucile, sono stati bruciati copertoni e rifiuti in segno di ...

Migrante ucciso a colpi di fucile : “Difendeva i braccianti sfruttati” : Raccoglieva lamiere in un’ex fabbrica divenuta discarica per costruire le nuove “case” dei suoi compagni. Non poteva immaginare che avrebbe pagato con la vita per quei pezzi di ferro vecchio. Sacko Soumalya, di 29 anni, originario del Mali, è morto così centrato alla testa da un colpo di fucile. La disperata corsa verso l’ospedale di Reggio Calabri...

Migrante ucciso - fiamme nella tendopoli : 23.51 Colonne di fumo si alzano dalla vecchia tendopoli di San Ferdinando (RC), dove i migranti hanno appiccato il fuoco a copertoni e rifiuti di ogni tipo. Dalle prime notizie raccolte i migranti non hanno lasciato avvicinare né vigili del fuoco né forze dell'ordine. Si teme una reazione all'omicidio di Soumaila Sacko, il Migrante maliano di 29 anni ucciso da una delle fucilate che hanno ferito altre 2 persone. Domani l'Unione sindacale di ...

Migrante ucciso a fucilate nel vibonese : era un sindacalista : Per l'Usb la colpa è della dottrina di Matteo Salvini , 'E' finita la pacchia', ma i carabinieri escludono la pista xenofoba -

Migrante ucciso in Calabria a colpi di fucile : era un attivista del sindacato : Lo ha puntato come il bersaglio di un tiro a segno e ha fatto fuoco. È morto così Sacko Soumayla, ventinovenne maliano, ucciso ieri notte nel vibonese da un colpo di fucile che qualcuno ha sparato da ...

Migrante ucciso - Usb : lottava per lavoro : 16.32 Il Migrante maliano di 29 anni, ucciso ieri sera a fucilate in Calabria, "era sempre in prima fila nelle lotte dell' Unione sindacale di base per i diritti sindacali e sociali dei braccianti". Lo scrive in una nota l'Usb: "Soumaila è stato ucciso da fucilate sparate da sconosciuti a 60 metri di distanza. Un tiro al bersaglio contro lo 'straniero' da rispedire al paese d'origine". Il sindacato ha incontrato alcuni migranti nella tendopoli ...