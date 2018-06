Microsoft To-Do | la condivisione delle liste arriva su Windows 10 e Windows 10 Mobile

surface-phone

(Di lunedì 4 giugno 2018) Il Colosso di Redmond ha recentemente rilasciato un nuovo aggiornamento per la sua UWPTo-Do su tutti i dispositivi10 e10. La versione è numerata 1.32.1805.30002 e introduce la tanto attesa List Sharing (otradotto in italiano). Si tratta di una funzionalità annunciata dagià il 28 maggio, quindi pochi giorni fa, che consente agli utenti di condividere le propriedi appunti mediante un link generato automaticamente. Changelog ufficiale– Abbiamo disegnato lainTo-Do per essere flessibile e leggera. Con il nostro link di, è facile coordinare e collaborare in piccoli team, con la famiglia e gli amici, sia via e-mail, che tramite SMS. Una volta completata la lista, sarai in grado di smettere lae rimanere in controllo della tua ...