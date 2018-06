Microsoft annuncia di aver acquistato GitHub per 7 - 5 miliardi di dollari : [Aggiornamento1 04/06/2018] Microsoft ha ufficializzato l’acquisizione di GitHub per 7,5 miliardi di dollari. Ecco le parole del CEO Satya Nadella: Accelereremo l’uso di GitHub da parte degli sviluppatori enterprise, con i nostri canali di vendita e partner diretti e l’accesso all’infrastruttura e ai servizi cloud globali di Microsoft. Articolo originale, Secondo quanto riferito da alcune testate ...

Google e Microsoft annunciano una nuova vulnerabilità alle CPU - già pronta la patch : Dopo Meltdown e Spectre, una nuova vulnerabilità è stata annunciata da Google e Microsoft. Intel avrebbe già preparato le patch per ridurre ulteriori rischi di rallentamenti. L'articolo Google e Microsoft annunciano una nuova vulnerabilità alle CPU, già pronta la patch proviene da TuttoAndroid.

Microsoft annuncia l’Xbox Adaptive Controller : Per andare incontro alle esigenze dei consumatori e videogiocatori, in particolar modo nei confronti di chi ha problemi di disabilità, Microsoft ha annunciato l’arrivo sul mercato di un nuovo Controller. Arriva il Controller per disabili firmato Xbox Il nuovo Adaptive Controller per Xbox è pensato per i giocatori con problemi fisici, permettendo dunque a tutti di giocare. Il costo del nuovo Controller è di ben 99 euro ...

Microsoft annuncia Visual Studio Live Share - una manna per gli sviluppatori : [Aggiornamento1 08/05/2018] La preview di Visual Studio Live Share può essere ora scaricata al seguente link. Articolo originale, Al Microsoft Connect(); l’azienda di Redmond ha presentato una fantastica nuova feature per Visual Studio e Visual Studio Code, che permette a questi ultimi di collegarsi tra di loro per fare sessioni di scrittura codice condivise, con tanto di breakpoints durante l’esecuzione! Inoltre gli ...

Microsoft annuncia l’integrazione di Discord con Xbox Live : Grazie ad una partnership tra le due società, Discord, il popolare servizio di messaggistica istantanea utilizzato dai gamer di tutto il mondo, si integrerà presto con la rete Xbox Live. L’obiettivo finale dell’integrazione è quello di connettere in modo ancora più smart e veloce gli utenti Xbox One e Windows 10. Non è certamente un segreto, infatti, che Microsoft stia puntando da circa tre anni a unire le due piattaforme attraverso ...

Microsoft annuncia i Games with Gold di maggio : Con il mese di maggio che si sta avvicinando a grandi passi arriva anche il momento di guardare alla proposta dei servizi in abbonamento di Sony e Microsoft. Cosa possiamo aspettarci da PlayStation Plus e Games with Gold? Per il momento l'unico a svelare le proprie carte è il colosso di Redmond.Come riportato da Gamespot possiamo finalmente condividere la line-up ufficiale dei Games with Gold di maggio, quei titoli che saranno gratuiti per i ...

E3 2018 : Microsoft presenterà videogiochi non ancora annunciati in arrivo quest'anno : Giugno si avvicina, e la grande macchina mediatica dell'E3 2018 comincia a scaldare i motori. Microsoft ha voluto presentare la line up delle iniziative previste per la manifestazione con un messaggio ufficiale, svelando però quello che molti utenti Xbox si aspettavano dal publisher per la fiera di quest'anno.Tra i tanti eventi legati al brand Xbox infatti, il messaggio parla anche dell'Xbox E3 2018 Briefing, l'ormai annuale conferenza sede di ...