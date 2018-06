Microsoft acquista piattaforma Github per 7 | 5 miliardi di dollari

Microsoft annuncia di aver acquistato GitHub per 7 - 5 miliardi di dollari : [Aggiornamento1 04/06/2018] Microsoft ha ufficializzato l’acquisizione di GitHub per 7,5 miliardi di dollari . Ecco le parole del CEO Satya Nadella: Accelereremo l’uso di GitHub da parte degli sviluppatori enterprise, con i nostri canali di vendita e partner diretti e l’accesso all’infrastruttura e ai servizi cloud globali di Microsoft . Articolo originale, Secondo quanto riferito da alcune testate ...

Microsoft Store : la funzione “Acquista come Regalo” aggiunta anche in Windows 10 : Gli utenti Xbox One possono da svariati mesi acquistare dei giochi dal Microsoft Store in formato regalo ovvero comprarli con i propri soldi per regalarli ad altri utenti. Con un nuovo aggiornamento lato server, la funzionalità è stata estesa anche ai giochi marchiati Xbox Live di Windows 10; alcuni esempi possono essere Forza Motorsport 7, Cuphead, Quantum Break, Forza Horizon 3 e Recore. L’annuncio è arrivato direttamente dal blog ...