Metro Italia | il percorso sempre più green è tracciato

I pm italiani al Cairo per acquisire le immagini del metrò : Se saranno utili o no all'indagine lo si scoprirà visionandoli. Si tratta di qualche centinaio di filmati e oltre 10mila fermo immagine delle telecamere di sorveglianza, ricomposte da un software ...

Governo - l’Italia torna nel mirino come “fonte di rischio sistemico”. E il termoMetro sono ancora le banche : “Il prossimo big short? E’ sull’Italia”. Una battuta, ma neanche tanto: basta guardare l’andamento dello spread e quello dei titoli del settore bancario per rendersi conto che la “benevola neutralità” con cui i mercati hanno guardato all’Italia nel lungo periodo post-elettorale è finita. Lo spread è balzato oltre quota 200 (è arrivato anche a 216 punti per poi assestarsi intorno a 204), ai massimi degli ultimi quattro anni, e – ciò che più ...

EurobaroMetro : far parte della Ue è positivo solo per il 39% degli italiani : Il dato segna una ripresa del 3% rispetto a soli sei mesi fa ma resta il terzo più basso dietro croati (36%) e cechi (34%)

EurobaroMetro : appartenenza a Ue positiva solo per il 39% degli italiani : Il dato segna una ripresa del 3% rispetto a soli sei mesi fa ma resta il terzo più basso dietro croati (36%) e cechi (34%)

EurobaroMetro : appartenenza a Ue positiva solo per il 39% degli italiani : L'appartenenza all'Ue è positiva solo per il 39% degli italiani. Anche se il dato è in ripresa, segnando +3% rispetto a soli sei mesi fa, resta il terzo più basso d'Europa dietro croati , 36%, e cechi ...

Var al Giro d'Italia 2018 : Aru penalizzato di 20'' / Video - sanzione per scia dietro moto nella cronoMetro : Fabio Aru penalizzato con la VAR: 20" per scia dietro moto nella cronometro Trento Rovereto, la giuria ha utilizzato le immagini televisive (Giro d'Italia 2018)(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 11:14:00 GMT)

Nuovo baroMetro di Aism : 118 mila persone con sclerosi multipla in Italia : In cinque decenni Aism, Associazione Italiana sclerosi multipla, ha riscritto la storia della sclerosi multipla. Lo testimoniano i dati del barometro della SM 2018, quest’anno alla sua terza edizione. Il barometro è una fotografia della realtà della SM in Italia ad oggi. Ricostruisce la diffusione della malattia ed i bisogni delle persone con SM; analizza i costi ed il carico della malattia sul Paese; fornisce un’analisi della realtà ...

Giro d'Italia : In Trentino la «cronoMetro della pace» : Fino a qui la cronaca sportiva di una giornata che è stata davvero una festa, per tutto il Trentino, terra di grandi imprese ciclistiche e di grandi campioni, come Francesco Moser, presente a, ...

Giro d'Italia : cronoMetro a Dennis - Yates si difende Video : E’ superato anche lo scoglio della tappa a cronometro per la maglia rosa Simon Yates. Lo scalatore della Mitchelton Scott si è difeso alla grande nella tappa contro il tempo da Trento e Rovereto, il terreno a lui più ostico. Yates ha limitato a poco più di un minuto il passivo da Tom Dumoulin, battuto per la vittoria di tappa sia da Rohan Dennis che da Tony Martin. Froome è risalito vicinissimo al podio, ma a fare sensazione è stata soprattutto ...

Giro d’Italia 2018 : Chris Froome - una cronoMetro formidabile. Spauracchio per il podio - sulle Alpi può spaventare tutti (anche Yates?) : Chris Froome è più vivo che mai in questo Giro d’Italia, come un vero leone non ha mai mollato la presa nemmeno quando sembrava sull’orlo del baratro, ha trionfato sullo Zoncolan con un’azione memorabile e oggi ha disputato un’eccezionale cronometro che gli ha permesso di scalare la classifica con grande autorità. Il britannico occupa ora la quarta posizione ed è in piena lotta per salire sul podio, probabilmente un ...

Giro d’Italia 2018 - penalizzato Fabio Aru! Sfruttata una scia durante la cronoMetro. Cambia l’ordine d’arrivo : Fabio Aru ha disputato un’eccellente cronometro al Giro d’Italia, il sardo si è letteralmente scatenato durante la Trento-Rovereto andando ben oltre le più rosee aspettative della vigilia. Il Cavaliere dei Quattro Mori, reduce dalla crisi nera di Sappada, ha deciso di proseguire la Corsa Rosa ed è volato nella prova contro il tempo chiudendo addirittura al sesto posto, a soli 37” dal vincitore Rohan Dennis, pagando solo ...

Giro d’Italia 2018 - penalizzato Fabio Aru! Sfruttata una scia durante la cronoMetro : Fabio Aru ha disputato un’eccellente cronometro al Giro d’Italia, il sardo si è letteralmente scatenato durante la Trento-Rovereto andando ben oltre le più rosee aspettative della vigilia. Il Cavaliere dei Quattro Mori, reduce dalla crisi nera di Sappada, ha deciso di proseguire la Corsa Rosa ed è volato nella prova contro il tempo chiudendo addirittura al sesto posto, a soli 37” dal vincitore Rohan Dennis, pagando solo ...

VIDEO Giro d’Italia 2018 - gli highlights della cronoMetro Trento-Rovereto. Che show Aru - bene Froome e Yates : La cronometro individuale Trento-Rovereto ha regalato grande spettacolo e ha riscritto la classifica generale del Giro d’Italia 2018. Simon Yates si conferma in maglia rosa ma ora ha solo 56” di vantaggio su Tom Dumoulin che non è riuscito a rimontare tutto lo svantaggio. Domenico Pozzovivo difende la terza piazza ma ora vanta 39” di margine su Chris Froome che si è ben comportato. A sorprendere è stato uno strepitoso Fabio ...

Giro d'Italia - Dennis vince la tappa cronoMetro. Yates in rosa : Simon Yates temeva la 16esima tappa, a cronometro, del Giro d'Italia da Trento a Rovereto ma con una grande prova si tiene strettissima la maglia rosa. Rohan Dennis vince la crono con il tempo di quaranta minuti e si lascia alle spalle il tedesco della Team Katusha Tony Martin, staccato di quattordici secondi dalla vetta, terzo il campione in carica l'olandese Tom Dumoulin che ha accusato ventidue secondi al traguardo.Si rivedono anche Chris ...