Mercato | primo colpo Mourinho | dallo Shakhtar arriva Fred

Genoa - ufficiale l’arrivo di Criscito : “è il primo grande colpo del Mercato estivo” : Domenico Criscito è un nuovo giocatore del Genoa, ad ufficializzarlo è un tweet del club rossoblu sul proprio profilo Domenico Criscito torna al Genoa. Il club rossoblu ha ufficializzato su twitter l’acquisto del difensore, in scadenza di contratto con lo Zenit San Pietroburgo. Il 31enne Criscito aveva lasciato il Genoa dopo tre stagioni nel 2011 per trasferirsi al club russo. “Certi amori non finiscono mai. Soprattutto se sono ...

È di Mourinho il primo grande colpo del calcioMercato : 60 milioni per Fred : Il primo grande colpo del mercato estivo lo piazza il Manchester United. Mourinho ha convinto con circa 60 milioni di euro lo Shakhtar Donetsk a cedere il centrocampista Fred. Fred al Manchester...

Inter - arriva il primo rifiuto sul Mercato Video : Una delle grandi protagoniste della prossima sessione di Calciomercato sara' sicuramente l'Inter, chiamata a rinforzare notevolmente la rosa a disposizione del tecnico, Luciano Spalletti, in vista della prossima stagione, con i nerazzurri che parteciperanno alla Champions League grazie al successo nell'ultima giornata di campionato allo stadio Olimpico contro la Lazio per 3-2, che ha segnato proprio il sorpasso ai biancocelesti in classifica in ...

CalcioMercato Parma - Caprari è il primo affare : Parma - Il mercato di giugno sarà un equilibrio tra uscite, entrate e saldi dell'ultimo minuto o comunque di affari nati e portati a termine solo in corso d'opera. Di sicuro in questi giorni Faggiano ...

CalcioMercato Lecce - ecco il primo innesto per la prossima stagione : Calciomercato Lecce – Il Lecce dopo alcuni anni di sofferenza ha conquistato una grande promozione nel campionato di Serie B, adesso il club si candida ad essere grande protagonista nel torneo cadetto. Nel frattempo è arrivato il primo innesto per la prossima stagione, si tratta di Thom Haye, centrocampista olandese classe ’95. “L’US Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del ...

CalcioMercato Serie A - tutte le trattative del giorno : Juventus show - pazze idee di Genoa e Torino - primo innesto Spal : Giornata caldissima di Calciomercato, ecco tutte le trattative in Serie A. La Juventus fa sul serio per la prossima stagione, il club bianconero si candida ad essere grande protagonista con l’intenzione di tentare un nuovo assalto al Triplete. Previsti movimenti clamorosi in entrata ed uscita, in particolar modo è stato deciso il calciatore da sacrificare, si tratta di Gonzalo Higuain. Il Pipita è rimasto deluso da alcune scelte di Massimiliano ...

CalcioMercato Spal - ecco il primo innesto per la prossima stagione : Calciomercato Spal – La Spal ha raggiunto un obiettivo fantastico, quello della salvezza nel campionato di Serie A, adesso il club lavora per la prossima stagione, la prima decisione riguarda la panchina, conferma del tecnico Semplici nonostante altre richieste da parte di club del massimo campionato italiano. Nel frattempo ad un passo il primo innesto per la prossima stagione e si tratta di un ritorno, quasi fatta per il prestito dal ...

CalcioMercato Liverpool - i Reds corrono ai ripari : ecco il primo innesto : Calciomercato Liverpool – Dopo la delusione per la sconfitta in Champions League, il Liverpool pensa alla prossima stagione, primo colpo di mercato dei Reds che si candidano ad essere protagonisti anche della prossima stagione. Il club inglese ha ingaggiato dal Monaco il centrocampista Fabinho. I dettagli dell’accordo non sono stati ancora ufficializzati, ma secondo alcune indiscrezioni si parla di una cifra vicina ai 55 milioni di ...

AMD aumenta la quota di Mercato di GPU nel primo trimestre del 2018 : Jon Peddie Research è una società che si occupa di ricerche di mercato nel settore dell'industria grafica, e secondo il suo rapporto di mercato per il primo trimestre del 2018, le spedizioni di GPU totali sono aumentate del 3.4%, la grafica per descktop è incrementata del 14% mentre quella per portatili è diminuita del 3%, riporta DSOgaming.AMD ha inoltre aumentato la propria quota di mercato delle GPU, anche se le spedizioni generali di schede ...

CalcioMercato Roma - definito il primo innesto per la prossima stagione : Calciomercato Roma – La Roma si prepara per la prossima stagione con l’obiettivo di essere grande protagonista in campionato e Champions League, il tecnico Di Francesco ha fatto un grande lavoro. Nel frattempo la dirigenza giallorossa si muove sul fronte mercato, definito il primo innesto per la prossima stagione: si tratta di Ante Coric che nelle ultime ore è sbarcato a Roma, ultimi dettagli burocratici prima di diventare ...

CalcioMercato Sampdoria - chiuso il primo innesto per la prossima stagione : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria prepara la prossima stagione con l’obiettivo di migliorare il piazzamento nel campionato di Serie A e tentare l’assalto all’Europa League. Nel frattempo ai dettagli un acquisto sul fronte mercato per Giampaolo, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ accordo raggiunto con Omar Colley, il Genk inizialmente aveva richiesto 12 milioni di euro ma il contratto in scadenza ...

CalcioMercato Napoli - ecco il primo colpaccio targato Ancelotti : Arturo Vidal è già in città - sta per nascere una squadra da sogno : Calciomercato Napoli – Doppia mossa del presidente De Laurentiis, una più clamorosa dell’altra, il Napoli è scatenato nelle ultime ore e dopo aver ingaggiato Carlo Ancelotti al posto di Maurizio Sarri sta per piazzare un primo incredibile colpo sul mercato, stiamo parlando di Arturo Vidal. Il cileno è stato infatti avvistato all’aeroporto di Capodichino, l’ex Juventus rappresentava il nome in cima alla lista delle ...

Leader Price Italia Aperto a Como il primo superMercato : Mercoledì il taglio del nastro con i vertici aziendali e i rappresentanti delle istituzioni locali. Giovedì mattina l'apertura al pubblico. Due giorni speciali per Leader Price Italia, la nuova realtà ...