Mercato | il Cies | Insigne vale più di Ronaldo

Mercato - calciatori più cari al mondo : per il Cies Insigne vale più di Ronaldo : Harry Kane è il calciatore più caro al mondo, con una valutazione "virtuale" più elevata di Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar e via via tutti gli altri. Questo è il risultato dello studio effettuato dal Cies, l'Osservatorio sul calcio ...