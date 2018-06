romadailynews

: Meloni: stop Ong che favoriscono immigrazione clandestina: Di seguito le parole di Giorgia… - romadailynews : Meloni: stop Ong che favoriscono immigrazione clandestina: Di seguito le parole di Giorgia… - Giovanni84Scala : @alessian_1994 Il veto era su Berlusconi e sulla meloni. Stop. - StellaSirio60 : RT @RaiNews: Ancora non è partito il vertice Di Maio- Salvini e scatta la grana Fratelli d'Italia. Arriva lo stop del M5s ad un possibile m… -

(Di lunedì 4 giugno 2018): chiuse in Italia a chi non rispetta le nostre leggi, la nostra cultura e la nostra identità Roma – Di seguito le parole di Giorgia, presidente di FdI. “Indegne le parole di Soros contro l’Italia. Siamo stanchi di questi sciacalli della speculazione che, non appagati dal controllo che hanno sulla nostra finanzia, ora vogliono controllare anche la nostra democrazia. Fratelli d’Italia sta lavorando ad una proposta di legge per fermare l’ingerenza di Soros e dei suoi compari nella nostra nazione, sul modello di quanto già fatto coraggiosamente in Ungheria da Orban”. “Vogliamo perseguire come illecito penale ogni forma di favoreggiamento all’- aggiunge- compresa quella fatta fin ora alla luce del sole dalle Ong. Inoltre intendiamo regolare per legge i flussi migratori regolari. Bloccando l’ingresso ...