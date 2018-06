Meghan Markle | a scuola di buone maniere

Meghan Markle e Kate Middleton che lavoro fanno? Lo svela la Royal Family : L'ingresso di Meghan Markle nella Royal Family è stato segnato dall'aggiunta della sua pagina sul sito ufficiale. Ma sempre più spesso, in questi giorni, sono in tanti a interrogarsi sul suo ruolo e ...

Meghan Markle tra le 25 donne più influenti al mondo. Kate Middleton esclusa : Meghan Markle batte ancora una volta Kate Middleton, entrando nella lista delle 25 donne più influenti del mondo. Nemmeno il tempo di diventare Duchessa di Sussex, che l’ex attrice è già stata indicata come una delle personalità più carismatiche degli ultimi anni. Merito della sua vocazione femminista, ma soprattutto della determinazione con cui è riuscita a conquistarsi un ruolo nella Royal Family. Solo qualche anno fa Meghan Markle ...

Meghan Markle e Harry/ Come hanno accolto la sposa gli altri reali? Ecco le indiscrezioni : Meghan Markle e il Principe Harry: Come hanno accolto la sposa gli altri membri reali? Ecco le prime indiscrezioni a distanza di circa due settimane dall'evento più chiacchierato dell'anno.(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 10:17:00 GMT)

Harry e Meghan Markle - cosa accadde mentre posavano per le foto del matrimonio : Perché Meghan e Harry ridevano mentre posavano per le foto del matrimonio? A svelare il dietro le quinte del Royal Wedding ci ha pensato Alexi Lubomirski, allievo di Mario Testino, ma soprattutto il fotografo scelto da Meghan Markle e Harry per immortalare il loro giorno più bello. Lo scorso 19 maggio questo principe (sì è un principe!) amatissimo dalle star, ha vissuto il matrimonio dell’anno da un altro punto di vista: quello della sua ...

Chi è Samantha Cohen - l’assistente che trasformerà Meghan Markle in una Duchessa : I primi sei mesi di matrimonio saranno piuttosto difficili per Meghan Markle, che dovrà fare i conti con Samantha Cohen. Da qualche settimana infatti la temibile assistente della Regina Elisabetta II ha lasciato Buckingham Palace per trasferirsi a Kensington Palace e diventare l’ombra dei due novelli sposi. La Sovrana ha deciso di rompere la tradizione, accettando che suo nipote sposasse un’attrice americana, per giunta divorziata, ...

“Le ha fatto le scarpe”. Meghan Markle ‘contro’ Kate Middleton : la notizia sulle cognate reali è esplosiva : In poco più di un anno l’ex attrice di “Suits”, Meghan Markle, è riuscita a fare breccia nel cuore di Harry il ‘principe’ scapestrato, a farsi accettare dalla Regina Elisabetta II e a conquistare i sudditi della Gran Bretagna. Bella, elegante e moderna, sicura di sé, Meghan si è costruita un’immagine precisa andando a far colpo in mezzo mondo. La ragazza americana, di origini miste, peraltro divorziata, ...

Principe Harry e Meghan Markle : c’è una foto che non avevi mai visto nella stanza dove la Regina accoglie gli ospiti : La Regina Elisabetta è la fan numero uno della coppia Principe Harry e Meghan Markle!Sua Maestà ha accolto un politico australiano a Buckingham Palace e nelle foto di rito si intravvede una cornice con un'immagine mai pubblicata prima dei due novelli sposi.--La foto fa bella mostra di sé sul tavolino dove passano tutti i diplomatici che vanno a colloquio con la Regina.Nell'immagine, Harry indossa un completo blu, mentre Meghan ha un vestito ...

Meghan Markle : il padre avrà uno stemma come i Middleton? : Il padre di Meghan Markle può utilizzare lo stemma della figlia? No. L'uomo ne riceverà uno? Può darsi che accadrà in futuro ma per il momento sembra di no. La spiegazione del dilemma arriva dall' ...