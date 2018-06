Matteo Salvini | Vladimir Putin e il fango di George Soros | cosa si spinge a pubblicare

Matteo Salvini : "O l'Europa ci dà una mano o altre vie" : Poco dopo l'intervista concessa stamattina a RTL 102.5, il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha condiviso su Facebook e Twitter l'intervista rilasciata al TG1, sempre stamattina, ribadendo per l'ennesima volta la propria posizione sui flussi migratori:Occorre BUONSENSO. Quello degli sbarchi e dell’accoglienza di centinaia di migliaia di “non profughi” non può continuare ad essere un problema solo Italiano. O l’Europa ci dà una mano a ...

Primo incidente per Matteo Salvini. Rivela documenti riservati sul volo di Stato. Ecco cosa c’è scritto : Non è una novità che al leader leghista, Matteo Salvini, piaccia ‘documentare’ ogni passaggio della sua vita pubblica. E, in verità, anche qualcosa del privato. È, il suo, un metodo, una strategia di comunicazione con una base molto attiva sui social network. Gli esperti del settore parlano di photo opportunity, cioè approfittare di un fatot, una presenza in un determinato posto per dire ‘io c’ero’, ‘lo sto facendo’. Nel caso di Salvini, ...

Alessandro Sallusti attacca Matteo Salvini : 'Non possiamo respingere i barconi - difficile espellere i migranti' : 'Non possiamo respingere i barconi, difficile espellere centinaia di migliaia di persone in tempi ragionevoli': Alessandro Sallusti , ospite di Tiziana Panella a Tagadà , su La7, attacca Matteo ...

Roberto Maroni - la profezia da brividi : 'Perché Matteo Salvini rischia di fare la fine di Angelino Alfano' : Matteo Salvini ha due alternative: o lascia la poltrona di segretario della Lega facendo 24 ore su 24 il ministro dell'Interno o rischia di fare la fine di Angelino Alfano . L'ex governatore della ...

L'attivista di Matteo Salvini e la 'ndrangheta : «In Brianza tutti i politici sono amici del boss» : La leghista replica all'inchiesta dell'Espresso. E rivela la presunta infiltrazione nella politica di Seregno, la città vicino a Monza dove domenica 10 giugno si torna a votare per il Comune. Un caso imbarazzante per il neo ministro dell'Interno Matteo Salvini su Facebook con l'amica del boss "

Matteo Salvini : l'Italia non può essere un campo profughi : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini su twitter: l'Italia non può essere un campo profughi, lavorerò per rendere efficaci politiche di controllo

Matteo Salvini e immigrazione - la brutale minaccia : 'L'Unione europea ci aiuti o altre vie' : 'O l' Europa ci dà una mano a mettere in sicurezza il nostro Paese, oppure dovremo scegliere altre vie '. Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini su Twitter continua a tenere alta l'...

Matteo Salvini : "Nessuno toccherà le unioni civili e la legge sull'aborto" : I neo-ministri Matteo Salvini e Luigi Di Maio stanno monopolizzando le prime pagine dei quotidiani con le loro partecipazioni ad eventi e manifestazioni, ma anche con interviste e dichiarazioni rilasciate alla stampa. In carica da appena quattro giorni, i due vicepresidenti del Consiglio sono riusciti ad assicurarsi una copertura continua e Matteo Salvini, nel giorno in cui tornerà a lavoro al Ministero dell'Interno, ha deciso di rilasciare ...

Matteo Salvini su Mario Balotelli : 'Lui capitano dell'Italia? Deve essere umile - lui non mi sembra esserlo' : L'idea di Mario Balotelli capitano della Nazionale di Roberto Mancini non piace troppo a Matteo Salvini , che già più volte si è scontrato con l'attaccante in nazionale in passato. Il ministro dell'...

Lettera aperta di un gay a Matteo Salvini Video : I rappresentanti della Lega, Matteo Salvini [Video] compreso, non hanno avuto nemmeno il tempo di insediarsi al governo, che subito vengono sottoposti a un fuoco di fila di accuse di omofobia, xenofobia e fascismo. Ad andare controcorrente è lo scrittore calabrese Nino Spirlì, dichiaratamente gay e autore, tra gli altri, del romanzo ‘Diario di una Vecchia Checca’. Dal suo blog, ospitato sulle pagine dell’edizione online de Il Giornale, Spirlì ha ...

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini a Pozzallo : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini in visita a Pozzallo ribadisce che bisogna affrontare il problema dell'accoglienza e della legalità

Luigi Di Maio - il cerchio tragico nel M5s : quando Danilo Toninelli di Matteo Salvini diceva che... : Squadra di governo divisa in tre, quella che da ieri alle 16 ha in mano le sorti nostre e dell'Italia. Due alieni, innanzitutto: il titolare dell'Economia, Giovanni Tria, e il responsabile degli ...