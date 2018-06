Matteo Salvini | O l' Europa ci dà una mano o dovremo scegliere altre vie

Matteo Salvini : l'Italia non può essere un campo profughi : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini su twitter: l'Italia non può essere un campo profughi, lavorerò per rendere efficaci politiche di controllo

Matteo Salvini e immigrazione - la brutale minaccia : 'L'Unione europea ci aiuti o altre vie' : 'O l' Europa ci dà una mano a mettere in sicurezza il nostro Paese, oppure dovremo scegliere altre vie '. Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini su Twitter continua a tenere alta l'...

Matteo Salvini : "Nessuno toccherà le unioni civili e la legge sull'aborto" : I neo-ministri Matteo Salvini e Luigi Di Maio stanno monopolizzando le prime pagine dei quotidiani con le loro partecipazioni ad eventi e manifestazioni, ma anche con interviste e dichiarazioni rilasciate alla stampa. In carica da appena quattro giorni, i due vicepresidenti del Consiglio sono riusciti ad assicurarsi una copertura continua e Matteo Salvini, nel giorno in cui tornerà a lavoro al Ministero dell'Interno, ha deciso di rilasciare ...

Matteo Salvini su Mario Balotelli : 'Lui capitano dell'Italia? Deve essere umile - lui non mi sembra esserlo' : L'idea di Mario Balotelli capitano della Nazionale di Roberto Mancini non piace troppo a Matteo Salvini , che già più volte si è scontrato con l'attaccante in nazionale in passato. Il ministro dell'...

Lettera aperta di un gay a Matteo Salvini Video : I rappresentanti della Lega, Matteo Salvini [Video] compreso, non hanno avuto nemmeno il tempo di insediarsi al governo, che subito vengono sottoposti a un fuoco di fila di accuse di omofobia, xenofobia e fascismo. Ad andare controcorrente è lo scrittore calabrese Nino Spirlì, dichiaratamente gay e autore, tra gli altri, del romanzo ‘Diario di una Vecchia Checca’. Dal suo blog, ospitato sulle pagine dell’edizione online de Il Giornale, Spirlì ha ...

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini a Pozzallo : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini in visita a Pozzallo ribadisce che bisogna affrontare il problema dell'accoglienza e della legalità

Luigi Di Maio - il cerchio tragico nel M5s : quando Danilo Toninelli di Matteo Salvini diceva che... : Squadra di governo divisa in tre, quella che da ieri alle 16 ha in mano le sorti nostre e dell'Italia. Due alieni, innanzitutto: il titolare dell'Economia, Giovanni Tria, e il responsabile degli ...

Matteo Salvini : "La Tunisia spesso esporta galeotti. La riforma di Dublino? L'Italia si opporrà" : "La Tunisia è un Paese libero e democratico che non sta esportando gentiluomini ma spesso e volentieri esporta galeotti". Lo afferma il ministro dell'Interno Matteo Salvini interpellato sui casi di intemperanza, registrati nei centri di accoglienza, che avrebbero tra i protagonisti migranti tunisini. "Parlerò con il mio omologo tunisino", spiega Salvini parlando a Pozzallo."Non mi sembra che in Tunisia ci siano guerre, pestilenze o ...

Il vicepremier Matteo Salvini a Pozzallo attacca l'Unione Europea : 'Non assisteremo agli sbarchi. Servono centri per espellere'. VIDEO : ... dice, non è politica, ma di governo: *«L'alleanza con il M5s è di governo, con un patto da realizzare, non politica. Un contratto che contiene molte iniziative previste nel programma del ...

George Soros - fango su Matteo Salvini : 'È a libro paga di Vladimir Putin? L'Italia lo deve sapere' : E ancora, Soros ha aggiunto che Putin 'cerca di dominare l'Europa, non vuole distruggerla ma sfruttarla perché ha la capacità produttiva, mentre l'economia russa sotto Putin può solo sfruttare le ...

Catania - fischi e urla per Matteo Salvini «Pregare e commuoversi non basta» : «Non abbiamo la bacchetta magica e al governo non ci sono Batman e Robin». Così il neo ministro degli Interni sulle tragedie di chi affronta i viaggi della speranza |

Matteo Salvini : 'La Sicilia non può essere il campo profughi d'Europa' : 'Sui migranti non terremo una linea dura, ma di buon senso'. Matteo Salvini , a Catania con il candidato sindaco del centrodestra Salvo Pogliese, difende l'isola dall'invasione degli immigrati: 'Basta ...

Migranti - Matteo Salvini : “Non terremo una linea dura ma di buon senso. Mediterraneo è un cimitero” : Ancora in tour elettorale, dopo le dichiarazioni di ieri, Matteo Salvini in Sicilia torna sul tema Migranti: “Non terremo una linea dura, ma di buon senso”. Il ministro dell’Interno a Catania, prima di una conferenza stampa col candidato a sindaco del centrodestra, Salvo Pogliese, dice anche riferendosi ai naufragi con 19 vittime tra Tunisia e Turchia:“Oggi altri morti in mare: il Mediterraneo è un cimitero. C’è un unico ...

Catania - fischi e urla per Matteo Salvini : Il neo ministro degli Interni: «C’è un unico modo per salvare queste vite: meno gente che parta, più rimpatri».