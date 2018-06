Massimo Troisi e La Smorfia | grande festa al Plebiscito per ricordare un genio della

Le migliori citazioni di Massimo Troisi : il ricordo a 24 anni dalla morte : Moriva oggi 4 giugno Massimo Troisi, esattamente 24 anni fa, nell'ormai lontano 1994. Il celebre attore napoletano, originario di San Giorgio a Cremano, venne colpito da un infarto miocardico durante il sonno, che gli costò la scomparsa prematura all'età di soli 41 anni. A Napoli, ed anche al di fuori, il comico non fu mai dimenticato, come dimostrano le attestazioni di affetto e di stima che piovono da ogni dove nel giorno dell'anniversario ...

Movie Mag - Pippo Baudo : “Massimo Troisi l’ho scoperto io - è la persona che ricordo con più affetto” : “Ho conosciuto tanti attori e registi, ma chi ricordo con più affetto è Massimo Troisi. Sono stato tra gli scopritori della Smorfia e l’ho portato in TV: da allora mi ha lasciato un segno”. Parola di Pippo Baudo, ospite del Bari International Film Festival e protagonista del faccia a faccia con Federico Pontiggia nella prossima puntata di Movie Mag. Il magazine di Rai Movie è in onda il prossimo 2 maggio alle 23.20 e in replica, sempre di ...

Il Bif&est abbraccia Pippo Baudo : "Ho tanta nostalgia di Massimo Troisi" : Però il mondo dello spettacolo mi ha sempre affascinato e non ho mai dubitato su quale strada dovessi imboccare. Anche per questo mia madre mi diceva: non sei un figlio, sei un pagliaccio. E non ...

#SentieriSelvaggi30 " Massimo Troisi e il cinema napoletano - #5 - : Perchè tutto nacque dalla voglia di fare un libro su Massimo e di far scoprire al mondo , che presuntuosi , quanto fosse un bravo cineasta e non solo un comico geniale. " E altrove, nel capitolo "Il ...