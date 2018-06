Marsala | in scena Folklore di Marsala | con storie | canti e danze dell' antica tradizione

Marsala - in scena Inchiesta sulla spedizione dei 1000 - Manifestazioni garibaldine : Giovedì 10 maggio , Teatro comunale di Marsala ore 21, una Inchiesta vera, per raccontare, la sera prima dell'anniversario dello sbarco dei mille, tutti i retro scena di un pezzo di storia importante ...

Marsala - in scena oggi "Mary Frankenstein. Tutti i mostri di Mary" : E' stato presentato ieri mattina alla Chiesa del Collegio di Marsala, l'evento 'Mary Frankenstein. Tutti i mostri di Mary', che l'associazione 'Tetragono... non solo jazz'porterà in scena oggi, sabato ...