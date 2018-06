Marco Cecchinato | la sorpresa più bella del tennis italiano

Roland Garros - Marco Cecchinato : “Il miglior momento della mia vita - decide tutto la testa. Contro Djokovic? Proverò a vincere” : Marco Cecchinato sta emozionando l’Italia intera con le sue straordinarie prestazioni al Roland Garros. Ieri il palermitano ha sconfitto il belga David Goffin Contro ogni pronostico e si è così qualificato ai quarti di finale dello Slam parigino, sorprendendo tutti gli appassionati di tennis che non lo conoscevano. Il palermitano è entrato in una nuova dimensione e lui stesso è incredulo come ha rivelato in un’intervista rilasciata ...

Roland Garros 2018 - Marco Cecchinato : “Per me è come vivere un sogno. Affrontare Djokovic è un onore” : Commosso ed incredulo, Marco Cecchinato, al termine del match vinto contro David Goffin (n.9 del mondo), valido per gli ottavi di finale del Roland Garros 2018. Il sogno continua e il siciliano entra di diritto nella storia del tennis italiano. “Al primo turno ero sotto due set a zero e adesso invece mi ritrovo nei quarti, dopo aver eliminato due giocatori di alto livello come Carreno Busta e Goffin. Per me è come vivere un sogno” – ...

Roland Garros 2018 - Marco Cecchinato - E’ STORIA! Goffin in ginocchio - l’azzurro raggiunge i quarti di finale : Marco Cecchinato realizza il sogno! L’azzurro, sul campo Centrale di Parigi, illumina la scena centrando i quarti di finale del Roland Garros 2018, contro il n.9 del mondo, il belga David Goffin, superato 7-5 4-6 6-0 6-4 in 2 ore e 34 minuti di partita. Una prestazione superba del siciliano che così se la vedrà nel prossimo turno contro l’ex n.1 del mondo, il serbo Novak Djokovic, che ha superato in tre set il mancino spagnolo ...

Marco Cecchinato si è qualificato ai quarti di finale del Roland Garros dopo aver battuto il belga David Goffin : Il tennista italiano Marco Cecchinato ha battuto 7-5, 4-6, 6-0, 6-3 il belga David Goffin negli ottavi di finale degli Open di Francia e si è qualificato ai quarti di finale del torneo, dove incontrerà il serbo Novak Djokovic, che The post Marco Cecchinato si è qualificato ai quarti di finale del Roland Garros dopo aver battuto il belga David Goffin appeared first on Il Post.

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : domenica 3 giugno. Marco Cecchinato sogna l’impresa contro Goffin : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa giornata di incontri del Roland Garros 2018. Grande attesa in casa Italia per Marco Cecchinato, che sfida il belga David Goffin. Un torneo finora straordinario per il siciliano, che mai si era spinto in carriera fino a questo punto. Dopo la grande vittoria contro Pablo Carreno Busta ne servirà un’altra contro il numero 9 del mondo reduce da una battaglia di cinque set con il francese Gael ...

Roland Garros 2018 - l’avversario di Marco Cecchinato agli ottavi. Data - programma e orario : Marco Cecchinato ha compiuto un’impresa sconfiggendo Pablo Carreno-Busta e si è così qualificato agli ottavi di finale del Roland Garros. Il giovane tennista italiano è entrato tra i migliori 16 giocatori di un torneo del Grande Slam per la prima volta in carriera ma non vuole smettere di sognare e spera di proseguire la propria avventura sulla terra rossa di Parigi. La forma del 25enne è eccezionale e ha dunque tutte le carte in regola ...

Roland Garros - Fabio Fognini infortunato batte Edmund e raggiunge Marco Cecchinato agli ottavi di finale : Continua il trend positivo degli azzurri sulla terra rossa di Parigi. Fabio Fognini raggiunge Marco Cecchinato agli ottavi di finale del Roland Garros, secondo Slam stagionale in corso su campi in terra rossa. Il 31enne di Arma di Taggia, all’undicesima partecipazione a Parigi – vanta i quarti del 2011, quando per un infortunio non poté nemmeno scendere in campo contro NovaK Djokovic – ha superato in cinque set il britannico Kyle ...

Roland Garros - Marco Cecchinato per la prima volta agli ottavi. E al terzo turno anche Fognini e Berrettini : Era dal 1989, 29 anni fa dunque, che l’Italia non aveva tre rappresentati al terzo turno del torneo maschile al Roland Garros. Allora erano Omar Camporese, Francesco Cancellotti e Claudio Pistolesi, questa volta sono Fabio Fognini, Marco Cecchinato e Matteo Berrettini. Cecchinato si è qualificato per la prima volta in carriera agli Internazionali di Parigi, seconda prova stagionale del Grande Slam. Il 25enne di Palermo, numero 72 del ...

Roland Garros 2018 : Marco Cecchinato corona una stagione fantastica sulla terra con uno Slam da sogno : La maratona al primo turno, la festa al secondo, ed ecco, oggi, nella prima recita nel terzo turno di un torneo dello Slam, arriva la grande impresa per Marco Cecchinato: lo scalpo dell’iberico Pablo Carreno Busta certifica l’accesso agli ottavi di finale per il tennista nato a Palermo. Il classe 1992, che a fine aprile era arrivato anche al numero 59 (ora è al 72), potrebbe ritoccare il suo best ranking, dato che lo scorso anno si ...

Marco Cecchinato - favola al Roland Garros/ Battuto Carreno Busta - ecco gli ottavi di finale : Marco Cecchinato, favola al Roland Garros: il tennista italiano venticinquenne ha sconfitto a sorpresa Busta Carreno e si è assicurato gli ottavi di finale(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 18:53:00 GMT)