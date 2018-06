Mara Venier ospite da Fazio svela un segreto

Mara Venier/ Gaffe a Che Tempo che Fa : condurrà Domenica In - ecco cosa dice Lippi della Parodi… : A Che Tempo che fa, Mara Venier si è lasciata sfuggire lo spoiler relativo alla sua conduzione di Domenica In nella stagione 2018-19. ecco la sua dichiarazione.(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 15:09:00 GMT)

Mara Venier si tradisce : sarà lei a condurre «Domenica In» : «Si dice di un tuo ritorno in Rai», azzarda Fabio Fazio. «Ah, sì? Ma veramente?», risponde vaga Mara Venier ospite di Che tempo che fa, incalzata sul suo ritorno alla guida della prossima edizione di Domenica In. «Si saprà tutto il 27 giugno, giorno della presentazione dei palinsesti Rai», si lascia sfuggire la conduttrice fugando, così, ogni dubbio: sarà lei la padrona di casa del contenitore domenicale di ...

Tiberio Timperi commosso : addio a Uno Mattina in Famiglia. E Mara Venier trionfa : Tiberio Timperi lascia Uno Mattina in Famiglia che conduceva da 22 anni. Un altro addio in Rai dopo quello di Antonella Clerici a La Prova del Cuoco che ha salutato i suoi fan in lacrime. Timperi, sebbene meno emotivo, di Antonellina, ha tradito una certa emozione nel lasciare il programma del weekend di Rai 1 che conduceva dal 1996, subentrando al posto di Massimo Giletti. Il giornalista comunque continuerà a fare televisione. Per lui si ...

Mara Venier conduce Domenica In? Da Fazio si tradisce e svela un dettaglio : La regina dello spoiler colpisca ancora. Dopo le involontarie rivelazioni regalateci a L'Isola dei Famosi, Mara Venier fa una nuova gaffe, questa volta a Che Tempo che fa. La conduttrice...

Che tempo che fa - Mara Venier si "tradisce" e conferma il ritorno a Domenica In : Come annunciato in anteprima da TvBlog, Mara Venier sarà la conduttrice della prossima edizione di Domenica In, il contenitore Domenicale di Rai 1 che, nell'ultima dimenticabile edizione, è stato condotto da Cristina Parodi con la partecipazione della sorella Benedetta.Mara Venier, ospite dell'ultima puntata di questa stagione di Che tempo che fa, programma condotto da Fabio Fazio e in onda su Rai 1, infatti, ha praticamente confermato, ...

“Che tempo che fa” – Trentaduesima e ULTIMA puntata del 3 giugno 2018 – Mara Venier - Saviano - Cottarelli tra gli ospiti. : Che tempo che fa propone questa sera la Trentaduesima puntata domenicale, l’ULTIMA della stagione. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. Che tempo […] L'articolo “Che tempo che fa” – Trentaduesima e ULTIMA puntata del 3 giugno 2018 – Mara ...

CHE TEMPO CHE FA/ Anticipazioni e ospiti 3 giugno : Carlo Cottarelli e Mara Venier : Che TEMPO che fa torna in onda su Raiuno per l'ultimo appuntamento della stagione: ospiti di Fabio Fazio sono Carlo Cottarelli, Mara Venier, Carl Brave e Francesca Michielin. Ultimo appuntamento della stagione per Che TEMPO che fa, il programma di Fabio Fazio che, dopo anni, ha traslocato da Raitre a Raiuno. Gli ascolti non sono sempre stati all’altezza delle aspettative, ma la stagione può considerarsi comunque vincente. Ad affiancare il ...

