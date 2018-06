Manchester United-Fred | Mourinho ha iniziato la spesa | affare da 60 milioni

Calciomercato Inter - mossa a sorpresa : il rinforzo può arrivare dal Manchester United : Calciomercato Inter – L’Inter ha conquistato un risultato molto importante, la qualificazione in Champions League, adesso si può guardare dunque al futuro con grande fiducia con l’intenzione di migliorare la classifica nella prossima stagione. La dirigenza nerazzurra adesso si tuffa sul mercato con l’obiettivo di accontentare Luciano Spalletti, nelle ultime ore mossa a sorpresa. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta ...

Il Manchester United tenta Verratti - pronta un’offerta monstre per il Psg : ai parigini oltre 115 milioni : Il Manchester United fa sul serio per Marco Verratti, sarebbero pronti 115 milioni di euro per il Paris Saint-Germain Marco Verratti è nel mirino del Manchester United. Lo scrive il tabloid britannico Mirror, secondo cui il club dell’Old Trafford sarebbe pronto ad assecondare la richiesta del tecnico José Mourinho con un’offerta monstre per il giocatore del Psg e della Nazionale italiana, ritenuto l’obiettivo numero uno per ...

Il Manchester United su Verratti - pronti 115milioni : ROMA. Marco Verratti è sempre sul punto di lasciare il PSG, almeno secondo le voci di mercato. Questa volta a mettere gli occhi sul centrocampista pescarese , di Manoppello, , che ha 25 anni, almeno ...

Colpo per Manchester United TV : trasmetterà le tre gare amichevoli del Belgio : Il canale tematico dei Red Devils ha ottenuto i diritti per Regno Unito e Irlanda delle tre gare contro Portogallo, Egitto e Costa Rica L'articolo Colpo per Manchester United TV: trasmetterà le tre gare amichevoli del Belgio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calciomercato Manchester United - Mourinho punta Golovin del Cska : c'è Arnautovic per l'attacco : Decisivo potrebbe essere stato quell'assist a Kuchaev nel 4-1 rifilato dal Manchester United sul Cska Mosca nei gironi dell'ultima Champions League. Una scucchiaiata a servire il suo compagno per il ...

La mamma di Cristiano Ronaldo : "Psg o United? Spero torni a Manchester" : Cristiano Ronaldo sarà uno dei calciatori più chiacchierati, se non il più chiacchierato, di tutta la sessione di mercato estivo. Il fuoriclasse di Funchal ha fatto tremare il Real Madrid al termine ...

Ufficiale - il Manchester United avrà una squadra femminile : La FA ha approvato la richiesta dei Red Devils, che avranno una così una squadra iscritta alla “FA Women's Championship” a partire dalla fine del 2018. L'articolo Ufficiale, il Manchester United avrà una squadra femminile è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Per Gareth Bale pronta un’offerta monstre del Manchester United : Gareth Bale, vero protagonista della notte che ha permesso al Real Madrid di alzare al cielo di Kiev la tredicesima "coppa dalle grandi orecchie", sembra pronto a cambiare aria, stando alle indiscrezioni emerse nelle ultime ore.Non è di certo un mistero il malcontento dell"attaccante gallese nei confronti di Zidane, reo di non averlo impiegato con continuità in questi ultimi mesi nonostante una buona condizione di forma e, non da ultimo, di ...

Stampa Gb - Hart pronto a passare dal Manchester City allo United : L’ex portiere del Torino Joe Hart sarebbe pronto a un cambio di casacca: passare dal Manchester City ai ‘cugini’ del Manchester United. E’ il retroscena rivelato dal ‘Sun’ secondo il quale l’estremo difensore 31enne è orientato ad accettare il posto di vice De Gea allo Utd. Nell’ultima stagione Hart, che ha un contratto coi ‘citizens’, ha giocato nel West Ham con la formula del ...

Alex Sandro - corsa Psg-Manchester United. Ma la Juve studia il rinnovo : Il Manchester United ha avviato i primi contatti ufficiali con il suo agente, il Paris Saint Germain sta raccogliendo informazioni. Intanto la Juventus è a lavoro per allungargli il contratto e poi ...

Dall'Inghilterra : 'Alex Sandro obiettivo del Manchester United' : Manchester , INGHILTERRA, - Alex Sandro è sempre più nel mirino del Manchester United . Secondo il 'Mirror', infatti, José Mourinho vorrebbe il laterale brasiliano per sostituire Luke Shaw e Matteo ...

Calciomercato Juventus-Manchester United : in due pronti a cambiare maglia : Calciomercato JUVENTUS – La Juventus sta programmando la prossima stagione con l’intenzione di costruire una squadra ancora più forte ed in grado di vincere tutto, anche la Champions League. Un reparto che dovrebbe subire alcuni cambiamenti è l’attacco, nonostante le parole di Marotta non è da escludere l’addio di Higuain ed il ritorno di Morata. Altri movimenti per il reparto avanzato, un altro calciatore che potrebbe ...

Calciomercato - Juventus forte su Darmian : al Manchester United piace Mandzukic : Valutazioni in corso, contatti già avviati e un obiettivo concreto: in vista della prossima stagione la Juventus punta su Matteo Darmian. Profilo che piace, il terzino del Manchester Untited è stato ...

Il Manchester United ha vinto la Champions League 2008 grazie a… Roger Federer : il clamoroso retroscena : Il Manchester United è riuscito a vincere la Champions League 2008 grazie a Roger Federer: a svelare il particolare retroscena è stato il vice di Sir Alex Ferguson, Renè Meulensteen Roger Federer è una fonte di ispirazione per non solo per tutti i tennisti, giovani e meno giovani, ma anche per gli atleti degli altri sport. Lo dimostra Renè Meulensteen, vice allenatore del Manchester United che nel 2008 vinse la Champions proprio grazie alla ...