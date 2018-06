“Ma è lui | che ridere” Giuseppe Conte sul divano con lei… Spunta quella vecchia foto

MotoGp – Rossi - la scia di Marquez e i commenti sull’età : “Marc? Lui me lo ha fatto tempo fa! A chi mi dà del bollito..” : Valentino Rossi, il gusto di assaporare tutto il giro di rientro dopo la pole position al Mugello e quell’inseguimento a Marquez durante le qualifiche del Gp d’Italia Un sabato da favola, al Mugello, per Valentino Rossi. Grande festa per la pole position del Dottore, che domani partirà dalla prima casella in griglia di partenza al Gp d’Italia. Il 9 volte campione del mondo ha raggiunto un traguardo storico, conquistando la sua ...

Bianca Atzei / “Max Biaggi? Gli voglio bene - ma non tornerò mai con lui” : Bianca Atzei, intervistata da Diva e Donna, ricorda senza rimpianti la sua relazione con Max Biaggi ma ha le idee chiare sul futuro: "Non tornerei mai con lui".(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 11:05:00 GMT)

“Maleducato - sei pure ridotto male…”. Ma è davvero lui? L’attore irriconoscibile nei suoi ultimi scatti : Un sex symbol assoluto, capace di far impazzire le donne di tutto il mondo a ogni scatto che inizia a circolare in rete. E un attore amatissimo tanto dal pubblico quanto dalla critica, protagonista di moltissimi fim di successo nel corso degli ultimi anni e senza dubbio una delle star più gettonate (e corteggiate) di Hollywood. Eppure le ultime immagini del bel divo non hanno certo colpito in positivo i tantissimi follower che ...

“Mariana…”. Gf - lo strano blackout della diretta. Luigi e Veronica si avvicinano alla Falace e le telecamere interrompono le riprese. Ma si scopre tutto : cosa è successo poco prima : Mariana Falace, una della concorrenti più discusse dell’edizione del Grande Fratello di quest’anno. Ed è ancora lei a creare scompiglio. Solo pochi giorni fa la giovane è finita nel mirino dei telespettatori in seguito alla nomination fatta ai danni dell’amica Patrizia Bonetti che poi ha anche perso al televoto: la prima ha negato categoricamente di averla votata, dando poi la colpa alla new entry Aida Nizar. Non ha detto la ...

Renzi fa il padrone del Pd : “Mai con i 5 stelle”. Di Maio : “Non riescono a liberarsi di lui. Dicono no ai temi - la pagheranno” : Una chiusura totale ai 5 stelle, senza nessuna speranza d’appello. E un’apertura a “un governo di tutti” per riscrivere le regole: ovvero collaborare tutti insieme per occuparsi di legge elettorale e addirittura riforme costituzionali. Matteo Renzi, intervistato a “Che tempo che fa” su Rai1, ha rispolverato la sua vecchia ossessione: non solo ha chiuso a ogni ipotesi di dialogo con Luigi Di Maio (“Su 52 ...

Catania - la compagna del sindaco Enzo Bianco è massone : “Ma da prima di conoscerlo. Lui mi disse di uscirne” : Una lettera del 15 febbraio del 2016 riservata ai “fratelli” e alle “sorelle” della “Gran loggia d’Italia trascina nella polemica la compagna del sindaco Enzo Bianco. Il motivo? Quella missiva è firmata da Amanda Succi, esperta di strategie di comunicazione nota nella citta etnea proprio perché è la compagna del primo cittadino del Pd. A raccontare la vicenda è il quotidiano livesicilia.it, al quale la stessa Succi conferma di essere ...

“Ma che fine ha fatto Raffaele Pisu?”. Fu un volto storico di Striscia la notizia - poi di lui nessuna notizia : ecco come lo ritroviamo oggi a 92 anni suonati. Complimenti! : Per tanti anni è stato un volto noto della tv, uno di quelli che nel corso delle trasmissioni, abbiamo imparato a conoscere ed amare. Poi più nulla, quasi nell’anonimato, fino a una recente intervista in cui ha raccontato di aver scoperto di essere divenuto padre a 92 anni. Parliamo di Raffaele Pisu, ospite a Che Fuori Tempo Che Fa di Fabio Fazio, in onda alle 23:35 su Rai1. Pisu è stato uno degli esponenti della commedia italiana e a ...

Consultazioni – diretta. Gelmini : “Accordo se M5s riconosce Berlusconi”. I grillini : “Mai con lui”. Siria diventa primo punto : Uscire dallo stallo politico e avere un governo nel pieno delle sue funzioni per affrontare la crisi Siriana. E prima del prossimo Consiglio europeo previsto per fine giugno. E’ iniziato il secondo giro di Consultazioni al Quirinale e nel pomeriggio sono attese le delegazioni di Pd, centrodestra e M5s. Sul tavolo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella non ci sono solo i problemi nazionali, ma anche le questioni ...

MotoGp Argentina - Rossi : “Marquez chiede scusa e poi fa uguale. Ho paura a correre con lui - distrugge questo sport” : “Marquez fa quello che vuole, dovrebbe stare lontano da me e non guardarmi più in faccia. Ho paura a correre con lui, distrugge il nostro sport”. Parole di Valentino Rossi nel dopogara del Gp di Argentina, dal quale è stato eliminato dall’ennesima manovra oltre il limite di Marc Marquez quando mancavano tre giri alla fine. Un’entrata scomposta del campione del mondo, sanzionato con una penalità di 30 secondi per ...

“Mamma - mi odiano tutti”. Enormi occhi di colore diverso e labbro leporino : la vita di Madden è un inferno. La madre del piccolo - per aiutarlo - trova sul web un gatto uguale a lui e guardate come va a finire… : Un volto angelico, particolarissimo e unico che lo metteva sempre al centro dell’attenzione. Ma per motivi molto diversi da quelli che possiamo immaginare. Madden Humphreys, è un bambino originario dell’Oklahoma di 7 anni con delle caratteristiche somatiche straordinarie: due occhioni grandissimi dal colore diverso, uno verde e uno blu e il labbro leporino. Il bimbo è infatti nato con una palatoschisi bilaterale e con l’eterocromia ...