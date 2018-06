M5s | via alle nomine | vogliono il signore delle banche a capo di Cassa depositi e prestiti

Renzi cambia vita - tra viaggi e conferenze (pagate). “Starò fuori dal giro per qualche mese. No al M5s? Fatto la cosa giusta” : Aveva detto che avrebbe Fatto semplicemente il senatore, ma ha iniziato a girare il mondo tenendo conferenze remunerate, grazie agli inviti di lobby, partiti politici, capi di stato e grandi imprenditori. E’ la nuova vita del 43enne Matteo Renzi raccontata dal Corriere della Sera: “Starò fuori dal giro per qualche mese”, è la nuova promessa dell’ex premier. Dovrebbe rimanere dietro le quinte almeno fino al 19 ottobre, giorno in cui a ...

Al via il governo M5s-Lega. Salvini e Di Maio vicepremier. Ecco chi sono i ministri : A riaprire i giochi è stata mercoledì sera la disponibilità data da Di Maio al Quirinale a spostare Savona dall'Economia a un altro ministero . Salvini si prende una notte di riflessione. Poi ...

Al via il governo M5s-Lega - Conte presenta i ministri. Oggi alle 16 il giuramento : La nota congiunta dei leader di Lega e M5s confermano il buon esito delle trattive. Cottarelli rimette il mandato al capo dello Stato: «È la soluzione migliore». Il premier ha accettato l'incarico

Al via il governo M5s-Lega. Salvini e Di Maio vicepremier. Ecco chi sono i ministri : Con Giuseppe Conte presidente del Consiglio e Giovanni Tria ministro dell’Economia, nasce il governo di Movimento Cinque Stelle e Lega. A quasi tre mesi dalle elezioni e a un passo dal ritorno alle urne. Luigi Di Maio e Matteo Salvini siglano l’accordo al termine di un lungo faccia a faccia alla Camera. A sbloccare l’impasse è soprattutto un cambio...

Governo - Bersani : “M5s e Lega? Hanno messo insieme burro e ferrovia - cioè flat tax e reddito cittadinanza” : “M5s e Lega? In nome dell'”anti” questi qui stanno mettendo insieme il burro con la ferrovia”. E’ la metafora pronunciata a Dimartedì (La7) dal deputato di Liberi e Uguali, Pier Luigi Bersani, a proposito dell’accordo di Governo tra 5 Stelle e Lega. E spiega: “Stanno, cioè, mettendo insieme la flat tax con il reddito di cittadinanza, con l’una incassi di meno, con l’altra spendi di più. La ...

Di Maio rilancia il governo M5s-Lega e archivia l'impeachment | Cottarelli prende tempo | C'è anche l'ipotesi voto a luglio : Il premier incaricato Cottarelli vive un giorno in stand by e apre due scenari: scioglimento delle Camere e elezioni a luglio o accordo con i partiti per varare una legge di bilancio light e votare a ottobre. Da Napoli Di Maio spariglia ancora le carte. Meloni: pronta a rafforzare la maggioranza

Governo - incontro Di Maio-Salvini : “In Parlamento maggioranza M5s-Lega. Via a commissioni per realizzare contratto” : Si sono incontrati nel day after dello stop al Governo M5s -Lega per decidere che l’alleanza tra le due forze politiche continuerà in Parlamento. Se l’esecutivo guidato da Carlo Cottarelli nasce con quasi nessuna possibilità di ottenere la fiducia alla Camera e al Senato, Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno spiegato di voler trasformare in proposte di legge il contratto siglato nei giorni scorsi. “Al Governo Mattarella ha ...

Governo - poteri forti scatenati Così rafforzano l'asse Lega-M5s via al rinnovamento della politica : Il fuoco di sbarramento dei poteri forti e di tutti i media di regime contro il Governo del cambiamento di M5S e Lega non è riuscito nell’operazione di sfascio del progetto, voluto dalla maggioranza degli italiani. Questa maggioranza si è schierata a favore delle forze antisistema contro i partiti tradizionali... Segui su affaritaliani.it

