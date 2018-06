M5S e Lega tornano nemici nella Sicilia delle città al voto

Contratto Lega - M5S - norme per moschee e luoghi di culto. L'Imam di Trento : ''Anticostituzionale e discriminatorio'' : Trento . L'istituzione di un registro dei ministri di culto ma anche strumenti adeguati per consentire il controllo e la chiusura immediata di tutte le associazioni islamiche radicali nonché di ...

Nomine Rai - primo test Lega- M5S : meritocrazia o lottizzazione? : ... i linguaggi, i comportamenti e le percezioni dell'azione politica. Si tratta del Web, dei social network, delle varie applicazioni che hanno in parte sostituito le assemblee, i comizi, le riunioni ...

Governo M5S -Lega - ultime notizie/ Salvini a Soros “mai preso soldi dalla Russia” : Di Maio “subito RdC in aula” : Governo M5s-Lega , ultime notizie : Salvini blocca i migranti, Di Maio cambia il lavoro, il caso Fontana. Ieri sono usciti allo scoperto i tre ministri del Governo del cambiamento(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 19:53:00 GMT)

Governo - Soros : “Sono preoccupato da vicinanza Lega- M5S alla Russia. Bisogna sapere se Salvini è a busta paga di Putin” : George Soros è “molto preoccupato ” della vicinanza dell’esecutivo Cinquestelle-Lega alla Russia. Un argomento, secondo il finanziere ungherese, “su cui si trova d’accordo il nuovo Governo : hanno detto che sono a favore della cancellazione delle sanzioni contro la Russia”. E Soros , ospite del Festival dell’Economia di Trento, chiama direttamente in causa il leader di uno dei due partiti di Governo : “C’è ...

Non è l'Arena/ Anticipazioni e ospiti di Massimo Giletti : il nuovo governo M5S -Lega : Non è l'Arena , Anticipazioni e ospiti di Massimo Giletti : il nuovo governo M5s-Lega tema della puntata di oggi, domenica 3 giugno 2018, insieme a pensioni ed Europa. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 16:28:00 GMT)

Luigi Di Maio : "Lega e M5S divisi alle amministrative e alle europee" : Patto per il governo, ma divisi alle urne. Luigi Di Maio chiarisce i confini dell'accordo con Matteo Salvini per il nuovo esecutivo. Nel corso di un comizio a Marina di Ragusa, il ministro dello ...

Governo M5S -Lega - ultime notizie/ Salvini e Di Maio in Sicilia : “Amministrative ed Europee - andremo separati” : Governo M5s-Lega , ultime notizie : Salvini blocca i migranti, Di Maio cambia il lavoro, il caso Fontana. Ieri sono usciti allo scoperto i tre ministri del Governo del cambiamento(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 13:33:00 GMT)

Soros : "L'Ue rispetti l'Italia. Altrimenti vinceranno ancora M5S e Lega" : "I due partner hanno elettorati diversi e diverse esigenze dal bilancio pubblico, quindi faticheranno a mettersi d"accordo". George Soros commenta così il patto tra Movimento 5 Stelle e Lega per la nascita del nuovo governo. In un'intervento sul Corriere, il finanziare parla delle dinamiche interne della politica italiana: "Quello che proporranno verosimilmente supererà i limiti imposti dagli accordi in vigore e ciò potrebbe portare a una nuova ...