L’università IULM presenta “MOVIES!” | il cinema in musica con la Monday Orchestra

(Di lunedì 4 giugno 2018) Un concerto gratuito, aperto alla cittadinanza, per rivivere le migliori colonne sonore delinternazionale, firmate da autori come Ennio Morricone, Nicola Piovani, Nino Rota, Monty Norman, Henry Mancini e Charlie Chaplin Le indimenticabili musiche di Ennio Morricone per “Il Buono, il brutto, il cattivo”, il motivetto de “La Pantera Rosa”, le note romantiche di Moon River in “Colazione da Tiffany” o la melodia iconica de “Il Padrino”: la colonna sonora è da sempre l’anima di un film, un ricordo impermeabile nel tempo e un potente attivatore di emozioni.rende omaggio ai grandi compositori prestati alla Settima Arte con il concerto Movies! della, in scena martedì 12 giugno alle ore 21.00 presso l’Auditorium delloOpen Space. Aperto al pubblico e gratuito, il concerto farà rivivere agli spettatori la magia e la potenza di alcune delle ...