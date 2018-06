' L' ultimo giorno del toro' | un nuovo film per il regista francavillese Zizzo

Bollo auto - scatta il countdown : ultimo giorno per pagare : automobilisti di tutta Italia: occhio alla scadenza. Oggi, giovedì 31 maggio 2018, è l'ultimo giorno per pagare il Bollo auto. Ultime 24 ore quindi per i...

Cantù - chiude lo storico cineteatro Lux - aperto nel 1948. Domani ultimo giorno : Duro colpo per l'offerta culturale canturina: chiude lo storico cineteatro Lux di via Manzoni. Un'istituzione, nella Città del Mobile, aperto nel lontano 1948. Settant'anni di spettacoli e pellicole: una lunga storia che, nei prossimi giorni, andrà a concludersi. Domani è l'ultimo giorno di proiezioni. L'annuncio della chiusura arriva con uno stringato comunicato stampa, su ...

Previsioni Meteo - ultimo giorno di maltempo sull’Italia poi torna l’Anticiclone e sarà un weekend di sole e caldo estivo : 1/24 ...

L’ultimo giorno di Giovanni Falcone : Agli inizi degli anni ’90, quando ancora i primi telefonini Etacs erano agli albori, si diffusero delle agendine elettroniche, dotate di un piccolo schermo e di una tastiera, grandi più o meno come due pacchetti di sigarette, in cui segnare numeri di telefono, appuntamenti e note. Giovanni Falcone ne possedeva due: una Sharp e una Casio, che fu ritrovata cancellata in maniera non accidentale dopo il sequestro successivo alla strage di Capaci. ...

ultimo giorno per accreditarsi al soundcheck del VascoNonStop Live del 25 maggio a Lignano : come partecipare : Ancora per poche ore è possibile accreditarsi gratuitamente al soundcheck del VascoNonStop Live del 25 maggio in scena a Lignano Sabbiadoro, allo stadio Teghil, a partire dalle 20.30 e fino a mezzanotte circa. Scade infatti alle 23:59 di martedì 22 maggio 2018, salvo esaurimento disponibilità, la finestra temporale per la presentazione delle richieste di accredito, riservate esclusivamente agli iscritti de Il Blasco Fan Club con tessera in ...

L'ultimo totonomi prima del giorno della verità : L'assetto della squadra di governo M5s-Lega non è ancora definito, malgrado l'accordo sul presidente del Consiglio annunciato oggi. Con i due leader Matteo Salvini e Luigi Di Maio che tengono il massimo riserbo sull'identità di colui che vogliono indicare come premier, in attesa di incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, tra i nomi che circolano più insistentemente per ...

L'ultimo totonomi prima del giorno della verità : L'assetto della squadra di governo M5s-Lega non è ancora definito, malgrado l'accordo sul presidente del Consiglio annunciato oggi. Con i due leader Matteo Salvini e Luigi Di Maio che tengono il ...

L'ultimo totonomi prima del giorno della verità : L'assetto della squadra di governo M5s-Lega non è ancora definito, malgrado l'accordo sul presidente del Consiglio annunciato oggi. Con i due leader Matteo Salvini e Luigi Di Maio che tengono il massimo riserbo sull'identità di colui che vogliono indicare come premier, in attesa di incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, tra i nomi che circolano più insistentemente per ...

Le foto del penultimo giorno a Cannes : È stato scelto il vincitore della sezione "Un Certain Regard", per ora si sono visti Benicio Del Toro e Vanessa Paradis The post Le foto del penultimo giorno a Cannes appeared first on Il Post.

Governo M5s-Lega - ultimo giorno di lavoro sul contratto. Salvini : “Intesa sulla Fornero. Ministro Lega garante confini” : La giornata si annuncia quella della chiusura del contratto di Governo tra M5s e Lega. Lo dicono i Cinquestelle, lo dice anche la Lega. “Ovviamente dobbiamo sistemare le questioni dirimenti, ma ci stiamo lavorando” spiega Luigi Di Maio. Con i grillini “si ragiona positivamente” conferma Matteo Salvini: “Abbiamo fatto bei passi avanti”. Il segretario della Lega assicura che è stato trovato un punto di incontro ...

Agenzia Entrate - ultimo giorno per la rottamazione cartelle. Sito in tilt per tutta la mattina : Problemi tecnici stamattina alla piattaforma del Sito dell'Agenzia delle Entrate , nel giorno in cui scadono i termini per presentare la documentazione relativa alla rottamazione delle cartelle: ...

È l’ultimo giorno per aderire alla rottamazione delle cartelle esattoriali : Entro oggi i contribuenti interessati possono fare domanda per lo strumento che premia chi ha deciso di “rimettersi in pari” con i pagamenti delle tasse dovute allo Stato The post È l’ultimo giorno per aderire alla rottamazione delle cartelle esattoriali appeared first on Il Post.

Fisco - oggi è l'ultimo giorno per la rottamazione delle cartelle : Ultime ore a disposizione dei contribuenti interessati alla cosiddetta rottamazione delle cartelle. Scade infatti oggi, 15 maggio, il termine fissato dalla legge per presentare la domanda di adesione al provvedimento che consente di...

Fisco - ultimo giorno per 'rottamare' : 05.08 Oggi scade il termine per la domanda di adesione alla 'rottamazione' delle cartelle esatoriali, ovvero, la 'definizione agevolata' delle somme contestate da Fisco ed enti locali. L'erario conta di ricevere 500 mila domande per cancellare 3 milioni di cartelle. L'incasso dovrebbegarantire quest'anno almeno 1,6 miliardi di gettito.