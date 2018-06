Luigi Di Maio sceglie i riders per il primo incontro | Meno precari e salario

Vittorio Feltri a valanga contro Luigi Di Maio : 'Fa ridere un ministro del Lavoro come lui' : 'Fa ridere un ministro del Lavoro come Luigi Di Maio , lui che non ha lavorato un giorno in vita sua. E' un paradosso che merita di essere segnalato'. Il direttore di Libero Vittorio Feltri , ospite ...

Luigi Di Maio : 'Superare la legge Fornero per far ripartire il paese' : Il tempo del pensionamento sembra non arrivare mai: i lavoratori più anziani attendono speranzosi buone notizie dall'INPS dopo aver inoltrato domanda in più di 6000 già nei primi mesi del 2018. Già l'ente aveva affermato di aver tempo fino al 30 giugno per rispondere al pubblico. Nuove proposte arrivano dall'appena nato governo ed in particolare da Luigi Di Maio, nuovo ministro dell'economia, che da subito ha le idee chiare su come riformare il ...

Luigi Di Maio - il cerchio tragico nel M5s : quando Danilo Toninelli di Matteo Salvini diceva che... : Squadra di governo divisa in tre, quella che da ieri alle 16 ha in mano le sorti nostre e dell'Italia. Due alieni, innanzitutto: il titolare dell'Economia, Giovanni Tria, e il responsabile degli ...

Luigi Di Maio e Riccardo Fraccaro/ “Vitalizi? Delibera pronta : Fico ci ha lavorato durante nascita governo” : Luigi Di Maio e Riccardo Fraccaro: “Vitalizi? Delibera pronta, Roberto Fico ci ha lavorato durante nascita governo”. Le ultime notizie sui due ministri M5s e i provvedimenti dell'esecutivo(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 18:10:00 GMT)

Luigi Di Maio : "Lega e M5s divisi alle amministrative e alle europee" : Patto per il governo, ma divisi alle urne. Luigi Di Maio chiarisce i confini dell'accordo con Matteo Salvini per il nuovo esecutivo. Nel corso di un comizio a Marina di Ragusa, il ministro dello ...

Luigi Di Maio a Ragusa su Fornero e reddito di cittadinanza : “Al via al più presto” : Luigi Di Maio ha parlato dal palco di Ragusa dove è in tour per sostenere il candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle, Antonio Tringali: "Faremo dei provvedimenti per aiutare i cittadini che sono in povertà e pertanto non possiamo prescindere dal reddito di cittadinanza e dalla pensione di cittadinanza".Continua a leggere

La mossa di Luigi Di Maio per tenersi la delega sulle Telecomunicazioni e far fuori Silvio Berlusconi : La sfida tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini continua sulle nomine delle poltrone e delle deleghe che sono al momento ancora da assegnare. Fra queste, c'è quella alle Telecomunicazioni , tema che sta ...

Luigi Di Maio corteggia il leghista Alberto Brambilla per modificare la riforma Fornero : La modifica alla riforma Fornero è sul tavolo di Luigi Di Maio insieme ad altri dossier su Ilva, Alitalia, tv, reddito di cittadinanza. Proprio per quanto riguarda la legge sulle pensioni il neo ...

Luigi Di Maio marca le distanze da Matteo Salvini su amministrative e europee : "Ci presenteremo divisi". Il leader della Lega : "Il centrodestra non è demolito" : Uniti al governo, separati alle prossime elezioni. Il patto Salvini-Di Maio è pronto a registrare il primo punto di distinguo tra i due leader e le rispettive forze politiche, cioè Lega e 5 Stelle. Il leader 5 Stelle e neo vicepremier non lascia spazio a dubbi: "Con Salvini - dichiara - abbiamo fatto un contratto ma ci presenteremo divisi alle amministrative e alle europee". Dal canto suo il segretario del Carroccio sottolinea che ...

Beppe Grillo : 'Mi candido al Quirinale così picchierò Luigi Di Maio' : 'Mi candido per diventare presidente della Repubblica . così, tanto per togliermi la soddisfazione di vedere arrivare Luigi Di Maio e dargli due schiaffi '. Tra il serio e il faceto, Beppe Grillo sul ...

Luigi Di Maio al Ministero dello Sviluppo Economico : "Iniziamo oggi a lavorare" : Nonostante il giorno di festa e gli eventi in programma a Roma e nel resto del Paese, Luigi Di Maio si è recato oggi al Ministero dello Sviluppo Economico per iniziare a prendere confidenza con l'incarico che si è scelto, accorpando una serie di ministeri e mettendosi a capo anche del Ministero del Lavoro.Una prima giornata di lavoro insieme al suo staff ridotto per cominciare a mettere a punto "i primi provvedimenti per migliorare la vita ...

Luigi Di Maio - "abolire legge Fornero e modificare Jobs Act"/ "Reddito di cittadinanza? Ecco cosa farò" : Luigi Di Maio su Jobs Act e redditometro. Il leader M5S: “Troppa precarietà, la gente non ha più certezze”. Video pubblicato su Facebook dal neo ministro del lavoro e dello sviluppo(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 18:39:00 GMT)

Luigi Di Maio : 'Modifica del Jobs Act - abolizione dello spesometro - del redditometro - via al reddito di cittadinanza' - : ... all'abolizione dello spesometro, del redditometro e degli studi di settore, investendo all'interno dell'economia e delle industrie soprattutto nel settore delle auto elettriche. A proposito del ...

