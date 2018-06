Luciano Ligabue | apre Cà di Pòm Lo storico rifugio diventa museo FOTO

Baff 2018 - inaugurazione con Luciano Ligabue. Programma completo 5 12 maggio : Ci siamo: il Busto Arsizio Film Festival, ormai per tutti Baff , sta per varare la sua sedicesima edizione, con un Programma sempre più ricco e sempre più esteso sul territorio. L'attesissima rassegna ...

Luciano Ligabue aprirà la seconda edizione del Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento : ... in Italia, ad unire in una sola manifestazione il mondo del piccolo e grande schermo, attraverso eventi, incontri, interviste, spettacoli, concerti, concorsi, masterclass, proiezioni e dibattiti, ...

Inter - Ligabue incontra Spalletti : ad Appiano Gentile è Luciano & Luciano : Un ospite di spessore ad Appiano Gentile per l'Inter di Luciano Spalletti. Un cantautore amato e apprezzato in tutto il mondo e noto Interista: Luciano Ligabue. Luciano & Luciano, come annunciato dall'Inter su Twitter. Foto, sorrisi e regali per Ligabue, che ha assistito all'ultimo allenamento dei nerazzurri in vista ...