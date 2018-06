Lotus - Cambio di ruolo e nuova avventura per Gales

Lotus - La cinese Geely annuncia un cambio al vertice : La Geely ha annunciato il cambio al vertice della Lotus: il vicepresidente del colosso cinese, Feng Qingfeng, succederà a Jean-Marc Gales come ceo della Casa inglese, mentre il manager lussemburghese, che ha lasciato lincarico per ragioni personali, diventerà Chief Strategic Advisor del presidente della Lotus, Daniel Donghui Li. La holding che ha acquisito il controllo della Lotus nel 2017, ci ha tenuto a ringraziare Gales per il contributo ...