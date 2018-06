Loris Karius Visita neurologica alla testa per il portiere del Liverpool dopo la finale

Loris Karius - il portiere pasticcione che voleva fare motocross : Fino a ieri, per gli appassionati di calcio, Loris Karius era soltanto il portiere del Liverpool. Adesso, dopo le papere con cui di fatto ha consegnato la vittoria al Real Madrid nella finale di Champions League, lo "sfortunato" calciatore tedesco è diventato agli occhi di tutto il mondo - il simbolo della sconfitta. Neppure le lacrime che gli hanno rigato il volto al termine della partita gli sono bastate per far dimenticare i pasticci ...

Loris Karius - quel portiere in lacrime è tutti noi : Della finale di Champhions 2018 tra Real Madrid e Liverpool ci resteranno per sempre il pianto e le scuse disperate di Loris Karius. Loris Karius, portiere del Liverpool, 24 anni e due parate sbagliate in una finale cruciale. Karius che chiude la partita in lacrime, con il peso addosso di una sconfitta che poteva anche starci, ma che in gran parte è colpa sua. Karius che va sotto la curva chiedendo scusa a più riprese, coprendosi la faccia con ...