Longines | 10 anni di collaborazione con S Graf e A Agassi

gqitalia

: L'INTERVISTA - A Parigi si sta giocando il Longines Future Tennis Aces, evento ai piedi della Torre Eiffel che mett… - Tennis_Ita : L'INTERVISTA - A Parigi si sta giocando il Longines Future Tennis Aces, evento ai piedi della Torre Eiffel che mett… - Tennis_Ita : L'INTERVISTA - Una chiacchierata con Alex Corretja, patron del Longines Future Tennis Aces, l'evento che ha portato… -

(Di lunedì 4 giugno 2018) Il prestigioso Museo Rodin ha accolto la raffinata Cena di Gala benefica organizzata per celebrare i diecidi partnership trae la coppia Stefaniee Andre. Nel corso dell’evento, il marchio ha ufficialmente annunciato l’asta degli esclusivi orologi “Conquest V.H.P. Stefanie& AndreFoundations”, i cui proventi sono destinati alle fondazioni Children for Tomorrow e AndreFoundation for Education. La serata ha chiamato a raccolta ospiti illustri, tra cui leggende dello sport, dello spettacolo e dei media. Pere per la coppia di tennisti, entrambi Ambasciatori dell’Eleganza, è stata l’occasione di ricordare i momenti più emozionanti dei loro diecidi partnership, legati soprattutto all’Open di Francia Roland Garros, di cui il Marchio è Partner e Timekeepr Ufficiale. GLI OROLOGI Il Conquest V.H.P. (Very High Precision) ...