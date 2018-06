Lombardia | Galli | presto incontro Stefani-Fontana su autonomia

Frana Gallivaggio : Regione Lombardia rinnova richiesta stato di emergenza : Milano, 30 mag. (AdnKronos) - Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha rinnovato, con una lettera al capo dipartimento della Protezione civile nazionale la richiesta dello stato di emergenza per la Frana che ha colpito Gallivaggio, in provincia di Sondrio. "Regione Lombardia, Provi

Lombardia : Sangalli (Confcommercio) - tensioni politiche rallentano autonomia : Milano, 29 mag. (AdnKronos) – “Le tensioni politiche e istituzionali rischiano di rallentare il percorso verso una maggior autonomia della Lombardia che deve, invece, andare avanti. E in particolare, deve tradursi in meno tasse, incentivi per imprese e famiglie e potenziamento di infrastrutture strategiche come Malpensa”. Lo ha detto Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio Lombardia, in occasione degli Stati Generali per il ...

Lombardia : Galli - preaccordo con governo punto partenza per autonomia : Milano, 15 mag. (AdnKronos) - "Vogliamo aprire una nuova pagina nella storia del regionalismo, quella del regionalismo differenziato con gli strumenti costituzionali che abbiamo a disposizione per far arrivare la Lombardia all'autonomia in tutte e 23 le materie. Per farlo dobbiamo ripartire dall'acc

Lombardia - frana del Gallivaggio : formalizzata la richiesta dello stato di emergenza : Il presidente della Regione Lombardia formalizzato la richiesta di stato di emergenza alla presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento di protezione civile in merito alla frana del Gallivaggio (Sondrio) nel Comune San Giacomo Filippo che, da fine aprile, ha creato una situazione di grave disagio agli abitanti della zona, in particolare ai sovrastanti Comuni di Madesimo e Campodolcino, e arrecato danni alle attività produttive ...

Fvg : Galli (Regione Lombardia) - Fedriga interlocutore su autonomia : Milano, 30 apr. (AdnKronos) - "Congratulazioni al neo governatore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Sarà un importante interlocutore per sviluppare comuni politiche per le nostre Regioni su tanti temi, a cominciare dall'autonomia e dalla cultura". Lo afferma Stefano

Lombardia : Galli - puntiamo a trattenere metà del residuo fiscale : Milano, 11 apr. (AdnKronos) – “La battaglia per garantire maggiori forme di autonomia alla Regione Lombardia si dovrà estendere su più livelli e dovrà comprendere anche la questione fiscale”. Lo afferma Stefano Bruno Galli, assessore regionale all’Autonomia e Cultura con delega alle Riforme istituzionali e Citta’ metropolitana della Regione Lombardia, secondo il quale “la graduatoria del residuo fiscale delle ...