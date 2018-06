Lo sfogo di Riki su Instagram | “Mi sono rotto il ca***” | saltano i prossimi eventi? Le

optimaitalia

(Di lunedì 4 giugno 2018) Nelle ultime ore, unodisuha gettato nel panico tutte le sue fan sui social network: il cantante si è lasciato andare attraverso alcuneStories, in cui comunica ai suoi followers di essere sotto stress.Dopo un paio di post piuttosto preoccupanti, in cuiha scritto di essere molto stanco e di avere l'influenza, il suo profilo è stato disattivato, probabilmente dal cantante stesso. Questi gli ultimi due interventi disu:"In realtà non voglio fare nessun evento se non Piazza del Duomo perché miil caz*o. In questi due giorni nonriuscito a provare, ho ancora l'influenza e domani non sarò all'Arena di Verona".Dopo aver scritto i due messaggi soprastanti,ha postato anche la propria cartolina della sua presenza ai Wind Music Awards (che si terranno il 4 e il 5 giugno all'Arena di Verona) completamente ...