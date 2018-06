L' Isa 7 agli studenteschi di calcio a cinque

Governo - sindaco Sala : “Famiglie arcobaleno? Totalmente in dIsaccordo con Fontana - sbagliato ignorarle” : “Periodo turbolento ma sono pronto a collaborare col nuovo Governo, ovviamente in linea con la posizione di Milano che pensa a crescita “. Così il sindaco Giuseppe Sala intervistato questa mattina in piazza Duomo, al termine della celebrazione della Festa della Repubblica. “I Ministri? Facciamoli lavorare, poi li giudicheremo. Totalmente in disaccordo con Fontana sulle famiglie arcobaleno, ignorare una parte della società è ...

Triathlon - World Cup Cagliari 2018 : LIsa Perterer vince di un soffio su Spivey e Lee - quarta Steinhauser - solo settima Betto : La tappa di Cagliari della World Cup di Triathlon 2018 va all’austriaca Lisa Perterer che supera sul filo di lana la statunitense Taylor Spivey e la britannica India Lee. La prova, disputata nella meravigliosa cornice della costa della Sardegna, ha visto tre italiane nelle prime otto posizioni, ma la speranza di casa, Alice Betto, si è fermata solamente in settima posizione. La migliore delle azzurre, infatti, è risultata Verena ...

JUNCKER CONTRO L'ITALIA? TRADUZIONE SBAGLIATA/ Meloni : “Bevi di meno”. Ma travIsa le sue parole : Jean-Claude JUNCKER, un caso le frasi sull’Italia: “Lavorino di più e siano meno corrotti”. Ma la TRADUZIONE delle dichiarazioni del presidente della commissione europea è SBAGLIATA(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 12:11:00 GMT)

Aeroporto di Trapani - tornano i voli di Ryaniar per Cagliari - Bologna - PIsa : Buone notizie per l'Aeroporto di Trapani Birgi. Ryanair ha infatti precaricato sul suo sito i voli invernali ed è possibile già da ora prenotare i voli da Trapani per Cagliari, Bologna, Pisa. Birgi, ...

Diretta/ FeralpIsalò-Catania (risultato live 1-0) streaming video e tv : Guerra dagli undici metri! : Diretta FeralpiSalò Catania info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live, andata dei quarti playoff Serie C (oggi 30 maggio)(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 21:16:00 GMT)

Acciaierie Beltrame fuori dalla crisi : premio extra agli operai per rIsarcirli dei sacrifici : Il mercato ha ripreso a girare per il verso giusto e così l'azienda ha deciso di risarcire i dipendenti per i sacrifici degli ultimi anni assegnando loro un premio straordinario tale da compensare ...

CommIsarrio Ue Oettinger : mercati insegneranno agli italiani a votare - : Durissime le reazioni politiche dopo la dichiarazione del commissario europeo al Bilancio, riportata su Twitter da un giornalista. "Pazzesco, in Europa sono senza vergogna", dice Salvini. "Si scusi ...

A Milano torna “Ti Ribalto” il festival per una dIsabilità fuori dagli stereotipi : Piu` di 80 attori disabili e 40 volontari, tra operatori, educatori e semplici cittadini, sono i protagonisti dei 10 spettacoli in cartellone al "TI RIBALTO – Linguaggi universali da palcoscenico", festival delle arti a cura della Piccola Accademia di Cascina Biblioteca in programma al Teatro Bruno Munari dall'8 al 10 giugno. Per raccontare la disabilita` fuori dagli stereotipi.Continua a leggere

PIsa. Lo sfregio col taglierino sul sedere dopo lo stupro : “Ora sei mia - tutti lo sanno” : Un 37enne nordafricano è stato condannato per violenza sessuale sulla ex, sfregiata con un taglierino. L'uomo avrebbe poi postato su Facebook il segno di proprietà: "Punzonata come si fa con il bestiame".Continua a leggere

Marco Travaglio - lo sfregio finale a Mattarella : come lo sbatte in prima pagina dopo il dIsastro : ...Fatto quotidiano gli dedica una foto irriverente in prima pagina e un editoriale al veleno all'indomani della decisione del presidente della Repubblica di bocciare Paolo Savona ministro dell'Economia ...

Bimbo di 8 anni si taglia la gamba col vetro e muore dissanguato : la richiesta di rIsarcimento : I fatti sono avvenuti a Bologna nell'agosto del 2016. Nel tentativo di liberare il nipotino rimasto chiuso sul balcone, Alessandro finì per ferirsi in maniera gravissima. A trovarlo senza vita fu la madre, uscita a fare la spesa. Ora la richiesta di risarcimento milionaria nei confronti dell'Acer.Continua a leggere

UccIsa dall’ex - parla la sorella di ElIsa : “Non è stato un raptus - le avvIsaglie c’erano” : Uccisa dall’ex, parla la sorella di Elisa: “Non è stato un raptus, le avvisaglie c’erano” Ai microfoni di NewsMediaset risponde ai genitori di Federico Zini, Elena Amato: “Non l’aveva mai picchiata, ma era folle nelle sue manifestazioni, un errore non denunciare” Continua a leggere L'articolo Uccisa dall’ex, parla la sorella di Elisa: “Non è stato un raptus, le avvisaglie c’erano” ...

"Pedinava mia sorella ElIsa - poi l'ha uccIsa". I genitori di Federico : "Non ci sono state avvIsaglie" : E' stato detto che "Federico era una persona solare e una persona tranquilla, ma non è vero". "Le avvisaglie c'erano, eccome" sostiene Elena Amato, sorella di Elisa, la ragazza uccisa nella notte tra ...