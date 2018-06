L’interesse nazionale e i mercati finanziari | quando le parole contano

huffingtonpost

: Dignità, forza, difesa interesse nazionale e Costituzione. Il discorso del Presidente #Mattarella rappresenta l’It… - CarloCalenda : Dignità, forza, difesa interesse nazionale e Costituzione. Il discorso del Presidente #Mattarella rappresenta l’It… - maumartina : Il Presidente della Repubblica ha difeso il Paese, la Costituzione, l’interesse nazionale. È il garante degli itali… - CarloCalenda : Io con il cappello in mano non sono mai andato da nessuna parte. Sul commercio la nostra linea sul dumping cinese h… -

(Di lunedì 4 giugno 2018) Gli apparati politici tendono tradizionalmente a sottrarsi alle proprie responsabilità, addebitando ad attori o fattori terzi l'insuccesso delle proprie scelte. La ricerca di un nemico "esterno", così come lo stereotipo della cospirazione, sono tuttavia armi tanto spuntate quanto pericolose, soprattuttocompromettono il fondamentale rapporto di fiducia con il settore dell'economia, troppo spesso banalizzato come nemico esistenziale.Un paese come l'Italia, con oltre 2.300 miliardi di Euro di debito pubblico, non può sottrarsi al legittimo diritto dei suoi creditori di chiedere l'adozione di scelte politiche sensate e caratterizzate da un basso profilo di rischio, così come il rispetto dei trattati e degli accordi internazionali.La retorica populista dello "strangolamento" delle ambizioni del Paese, per quanto ormai logora, può funzionare in ...