Lino Guanciale ritorna sul piccolo schermo in autunno dopo un anno di assenza

Lino Guanciale scherza sulle difficoltà de La Porta Rossa 2 : “Tutta l’estate con maglione e cappotto” : Lino Guanciale è tornato sul set de La Porta Rossa 2. Dopo i sopralluoghi e i casting per comparse, svolti nelle scorse settimane, l'attore abruzzese veste di nuovo i panni del commissario Cagliostro per la seconda stagione di una delle fiction Rai più amate. A Il Piccolo, giornale di Trieste, luogo dove è ambientata la serie, Lino Guanciale e il regista Carmine Elia hanno raccontato l'emozione di tornare in quei posti dove tutto è iniziato. ...

Al via le riprese de La Porta Rossa 2 - foto di Lino Guanciale e Gabriella Pession per il primo giorno sul set : È ufficiale: sono iniziate le riprese de La Porta Rossa 2. Trieste torna ad animarsi con le indagini del commissario-fantasma Leonardo Cagliostro, che avevamo lasciato in bilico lo scorso anno. La prima stagione della serie Rai è stata un successo di pubblico, tanto che l'ammiraglia ha deciso di imPortare il suo prodotto all'estero. Così, dopo gli annunci di casting - l'ultimo risale a qualche giorno fa - oggi Lino Guanciale, Gabriella Pession e ...

Vanessa Incontrada e quelle dichiarazioni su Lino Guanciale : un uomo da sposare : Lino Guanciale ha lavorato con numerose attrici nel corso della sua carriera che hanno espresso la loro stima nei confronti dell'attore per il modo in cui si comporta sul set e per la sua umiltà. Con l'attrice Gabriella Pession e riuscito ad instaurare una grande amicizia dopo essersi conosciuti sul set della fiction Il Sistema con protagonista l'attore Claudio Gioe: si sono poi ritrovato nella fiction La Porta Rossa che nel 2016 ha ottenuto un ...

Lino Guanciale e la serie La Porta Rossa 2 : andrà in onda a febbraio 2019? : Il 21 maggio sono iniziate le riprese della serie televisiva La Porta Rossa ispirata alla penna dello scrittore Carlo Lucarelli e che vede come protagonisti l'attore Lino Guanciale e l'attrice Gabriella Pession: sono i due personaggi indiscussi della fiction di Rai Uno. Ieri 21 maggio è stato il compleanno dell'attore abruzzese Lino Guanciale che ha festeggiato i suoi trentanove anni caratterizzati dal grande successo: il cast della fiction La ...

Anticipazioni L'Allieva 2 : Lino Guanciale e Giorgio Marchesi rivali nella serie? : Da alcune settimane sono terminate le riprese della seconda stagione della serie televisiva L'Allieva che vede come protagonisti l'attore abruzzese Lino Guanciale e l'attrice Alessandra Mastronardi. La seconda stagione è caratterizzata dall'arrivo di nuovi attori a partire da Giorgio Marchesi: si ipotizza che il suo personaggio sarà un rivale del medico Claudio Conforti che deve fare i conti con nuovi cambiamenti nella sua vita; inoltre arriva ...

Lino Guanciale e le attrici a cui è maggiormente legato : ecco quali sono : Lino Guanciale è considerato l'attore del momento come dimostra il grande successo ottenuto al cinema ed in televisione: un esempio si ritrova nell'interpretazione del personaggio di Leonardo Cagliostro. Un aspetto importante è caratterizzato dalla collaborazione di Lino Guanciale con attrici importanti e dotate di straordinaria bellezza: dal 2011 è il protagonista indiscusso della fiction di Rai Uno. L'inizio del successo dell'attore abruzzese ...

Lino Guanciale e il successo di Arrivano I Prof : un divo anche al cinema : L'attore abruzzese Lino Guanciale ha ottenuto nuovi successi che stanno accrescendo l'importanza della sua carriera lavorativa come confermano le sale cinematografiche con la pellicola dal titolo Arrivano I Professori. Bisogna sottolineare che quest'anno il re della fiction non è stato presente sul piccolo schermo in modo rilevante come negli scorsi anni: la seconda stagione della fiction Non Dirlo Al Mio Capo è stata rinviata al mese di ottobre ...

Vanessa Incontrada conferma l’uscita di Non Dirlo al Mio Capo 2 in autunno e su Lino Guanciale : “È una delizia” : Per Vanessa Incontrada è un periodo d'oro. Reduce dal successo di Scomparsa, si prepara a debuttare, di nuovo come protagonista, nella fiction Il Capitano Maria, al via su Rai1 dal 7 maggio per quattro serate imperdibili. L'attrice spagnola ha raccontato in conferenza stampa le sfide nell'interpretare una donna in carriera, vedova e madre di due figli, e il suo conflitto di identità dovendo bilanciare il suo duplice ruolo: “Lei pensa di fare un ...

Ancora foto dal set de L’Allieva 2 - le fantasie di Alice prendono forma : Lino Guanciale versione La Bella e La Bestia : Le fantasie di Alice Allevi prendono vita ne L'Allieva 2. A giudicare dalle ultime foto e dai video giunti dal set, la seconda stagione continuerà a puntare sul lato ingenuo e sognatore della nostra protagonista, che già nella prima stagione ci aveva regalato siparietti fantasy e ai limiti dell'assurdo. Le riprese de L'Allieva 2 sono agli sgoccioli, e stando ad alcune voci che circolano online, dovrebbero concludersi nelle prossime settimane, ...