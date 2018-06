L' hip hop in mostra | da Eminem a Jay Z negli scatti di Michael Lavine

hip hop d’Italia : ecco chi crea la nostra lingua : Rap, Trap. Due sillabe. Due suoni. Due percussioni. Due ramificazioni della cultura Hip Hop. Una delle ragioni di ripresa dell'industria discografica in Italia e nel mondo. Un fenomeno...

Due giorni di hip-hop e break a Cormòns : Dopo il successo delle scorse edizioni, torna la due giorni dedicata all'hip-hop, alla breakdance e alla danza contemporanea al Teatro Comunale di Cormons sabato 26 e domenica 27: ' Bellanda Suite III ...

Bella Thorne si dà all’hip hop con le due nuove canzoni “Goat” e “B*tch I’m Bella Thorne” : Senti un po' qua The post Bella Thorne si dà all’hip hop con le due nuove canzoni “Goat” e “B*tch I’m Bella Thorne” appeared first on News Mtv Italia.

Non ti dico no dei Boomdabash e Loredana Bertè - testo e significato : un mix tra reggae e hip hop : testo e significato di “Non ti dico no”, il nuovo singolo dei Boomdabash in collaborazione con Loredana Bertè. Il brano è un mix tra reggae e hip hop e si candida tra i tormentoni estivi 2018. Loredana Bertè torna a cantare in “Non ti dico no”, il nuovo singolo dei Boomdabash E’ in radio da venerdì 4 maggio il nuovissimo singolo dei Boomdabash intitolato “Non ti dico no”. Il brano vanta una ...

Liberato - Piedigrotta hip hop : Ho visto Liberato a pochi metri da me, mentre scendeva dall'imbarcazione che l'ha portato alla rotonda Diaz, confuso tra 4-5 ragazzi vestiti/nascosti come lui: felpa nera, cappuccio calato in testa, ...

La DPG spiega perché Side non sarà nel nuovo disco : 'Ora siamo hip hop' : Sono giornate a dir poco concitate per Dark Side: il membro di punta della Dark Polo Gang, da mesi al centro del gossip relativamente ai suoi problemi legali e di salute – di cui ha parlato lui stesso più volte, mostrandosi anche in video con un ago infilato in un braccio, in diretta dalla stanza di una clinica – è finto nella giornata di ieri alla ribalta delle cronache nazionali. Il Droga Party Tutte le principali testate giornalistiche ...

hip hop Attitude con Dj Filo e Bibog - domenica con l'Insensibile Party : Nel frattempo sale l'attesa per la performance live di Mondo Marcio. E' lui il super ospite per la grande chiusura in calendario venerdì 18 maggio di Hip Hop Attitude che manda in archivio una ...

Trap - hip hop - rock - pop - le nuove leve che rendono il Concertone il migliore di sempre - Musica - Spettacoli : Il miglior Concertone del Primo Maggio da anni. Non c'è dubbio. E soprattutto una splendida occasione per fare i conti con 'la Musica che gira intorno', quella che i ragazzi delle giovani generazioni ...

Yo! MTV Raps : torna lo show sull'hip hop con una reunion speciale a New York : Erano i primi passi del rap nel mondo mainstream e Yo! MTV Raps ha contribuito a rendere il genere il fenomeno mondiale che conosciamo oggi. Yo! MTV Raps torna con un evento reunion che, il prossimo ...

Mia - Kento canta la sua ode alla cultura hip-hop : Spettacolo Crolla il monopolio SIAE, Soundreef e Fedez festeggiano il libero mercato Music & Future Kento a Diregiovani: il rap per raccontare il sud del mondo Music & Future Tutti uguali, tutti ...